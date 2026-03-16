Căștile cu fir, considerate până nu demult o tehnologie pe cale de dispariție odată cu eliminarea mufei jack de 3,5 mm de pe smartphone-uri, revin în atenția consumatorilor.

Vânzările acestora au crescut în ultimele luni, pe măsură ce tot mai mulți utilizatori caută o calitate mai bună a sunetului și o experiență mai simplă de utilizare, relatează BBC.

Mulți utilizatori consideră că, la același preț, căștile cu fir oferă adesea o performanță audio superioară față de modelele wireless.

Potrivit lui Chris Thomas, redactor-șef al site-ului de recenzii audio SoundGuys, deși tehnologia wireless s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii ani, produsele mainstream bazate pe Bluetooth pot avea încă limitări.

„Chiar și cele mai bune căști Bluetooth pot avea probleme din cauza conexiunii sau a compatibilității cu dispozitivul. Cu un cablu, pur și simplu le conectezi și funcționează”, spune acesta.

Pe lângă calitatea sunetului, unii utilizatori apreciază și simplitatea tehnologiei. Lipsa bateriei și a procesului de conectare wireless este văzută drept un avantaj.

În plus, căștile cu fir nu trebuie încărcate și nu riscă să se deconecteze în momente nepotrivite.

Nemulțumirea față de conexiunile wireless a fost exprimată și de actrița Zoë Kravitz, care a declarat într-un interviu că tehnologia Bluetooth poate deveni frustrantă în viața de zi cu zi.

„Bluetooth-ul nu funcționează”, a spus ea, referindu-se la situațiile în care problemele de conectare pot întrerupe momente importante.

În paralel, căștile cu fir au început să devină și un element de stil. Pe rețelele sociale, acestea sunt asociate tot mai des cu un look retro sau minimalist.

Vedete precum Ariana Grande sau Charli XCX au fost fotografiate purtând astfel de căști, iar imaginile circulă frecvent online.

Revenirea căștilor cu fir se înscrie într-un fenomen mai larg de interes pentru tehnologii considerate „retro”, alături de produse precum DVD-urile, casetele audio sau alte dispozitive analogice.

Declinul căștilor cu fir a început în 2016, când Apple a eliminat mufa audio de 3,5 mm odată cu lansarea iPhone 7, o decizie care a accelerat trecerea către căștile wireless.

Cu toate acestea, compania continuă să vândă căști cu fir, după cum a confirmat anterior directorul executiv Tim Cook.

Pentru utilizatorii care preferă în continuare conexiunea prin cablu, producătorii oferă astăzi mai multe opțiuni, inclusiv căști cu conector USB sau Lightning, dar și modele clasice cu mufă de 3,5 mm care pot fi folosite prin intermediul adaptoarelor pentru portul de încărcare.