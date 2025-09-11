Funcția de traducere live pentru AirPods, indisponibilă la lansare în Uniunea Europeană / Motivul pentru care europenii nu beneficiază de cea mai nouă funcție

Noua funcție de traducere live pentru AirPods nu va fi disponibilă în Uniunea Europeană la momentul lansării. Este una dintre cele mai importante noutăți anunțate pentru AirPods Pro 3, iar absența sa din spațiul comunitar a fost explicată prin reglementările stricte în materie de date și inteligență artificială, transmite TechCrunch.

Pe pagina oficială dedicată iOS 26, compania precizează că „utilizatorii din Uniunea Europeană și cei care dețin un Apple ID înregistrat în UE nu vor putea utiliza funcția de traducere live la lansare”. Restricția se aplică atât pentru AirPods Pro 3, cât și pentru modelele AirPods 4 și AirPods Pro 2, care urmează să primească această funcție.

Limitarea este asociată normelor europene precum Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), Digital Markets Act (DMA) și noul AI Act. Toate aceste acte legislative impun reguli clare pentru gestionarea datelor personale și pentru funcționarea transparentă a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială.

Situația nu este una fără precedent. Anul trecut, mai multe funcții de tip Apple Intelligence au fost lansate cu întârziere în Uniunea Europeană, iar utilizatorii din spațiul comunitar au avut acces la ele abia în martie 2025. La acea vreme, compania motiva amânarea prin „necesitatea de a asigura respectarea legislației europene și protecția consumatorilor”.

Funcția de traducere live este proiectată să ofere utilizatorilor posibilitatea de a înțelege instantaneu conversații în limbi străine, fără aplicații externe. Sistemul se bazează pe procesarea directă prin căștile audio, combinată cu tehnologiile AI dezvoltate intern de Apple. Utilitatea este evidentă în călătorii, întâlniri internaționale sau contexte profesionale unde comunicarea rapidă joacă un rol esențial.

Deocamdată, compania nu a comunicat un calendar pentru introducerea acestei funcții în Europa și nici nu a oferit detalii despre eventuale discuții cu autoritățile europene. În restul regiunilor la nivel global, traducerea live va fi disponibilă la lansare, diferența de tratament fiind una dintre consecințele directe ale cadrului legislativ european.

Astfel, utilizatorii europeni vor beneficia în continuare de toate celelalte noutăți incluse în iOS 26 și în noile modele de AirPods, însă vor trebui să aștepte pentru accesul la traducerea live.

Situația reflectă încă o dată contrastul dintre ritmul rapid al inovațiilor tehnologice și reglementările stricte care guvernează piața digitală din Uniunea Europeană.