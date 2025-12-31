dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Un dispozitiv wearable ar putea reduce cu până la 50% sângerările menstruale abundente, indică un studiu clinic

Ștefan Munteanu
31 decembrie 2025
ohmbody-dispozitiv
Sursa foto: ohmbody.com
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Compania americană Spark Biomedical a publicat un studiu care indică faptul că dispozitivul său wearable, OhmBody, poate reduce semnificativ sângerările menstruale abundente, oferind o posibilă alternativă non-invazivă și fără medicamente pentru gestionarea acestei afecțiuni, potrivit FemTech Insider.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Cercetarea, publicată în revista Frontiers in Medicine, reprezintă prima evaluare clinică de tip peer-review care susține eficiența neurostimulării auriculare transcutanate în reducerea pierderii de sânge menstrual.

Rezultate: pierdere de sânge redusă cu peste 50%

Studiul a inclus 16 participante. Opt dintre acestea aveau boala von Willebrand, o tulburare de coagulare, iar celelalte opt prezentau sângerări menstruale abundente fără o cauză medicală identificată. Toate au utilizat zilnic dispozitivul OhmBody pe durata ciclului menstrual.

Datele arată că, în medie, pierderea de sânge menstrual a scăzut cu peste 50%. Totodată, durata menstruației a fost mai mică cu aproximativ 20% față de perioadele anterioare utilizării dispozitivului. Participantele au raportat și o ameliorare a simptomelor asociate, precum crampele și starea de oboseală.

Mecanismul de funcționare

OhmBody este un dispozitiv wearable non-invaziv care aplică neurostimulare auriculară transcutanată, stimulând nervii vag și trigemen. Acești nervi joacă un rol important în reglarea sistemului nervos autonom și a fluxului sanguin.

Tehnologia nu utilizează hormoni sau medicamente și este concepută ca alternativă la tratamentele convenționale pentru sângerările menstruale abundente, o problemă frecventă, dar adesea subdiagnosticată.

Spark Biomedical afirmă că rezultatele obținute justifică extinderea cercetărilor prin studii clinice mai ample și ar putea susține lansarea comercială a dispozitivului ca soluție accesibilă și non-invazivă.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...