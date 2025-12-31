Compania americană Spark Biomedical a publicat un studiu care indică faptul că dispozitivul său wearable, OhmBody, poate reduce semnificativ sângerările menstruale abundente, oferind o posibilă alternativă non-invazivă și fără medicamente pentru gestionarea acestei afecțiuni, potrivit FemTech Insider.

Cercetarea, publicată în revista Frontiers in Medicine, reprezintă prima evaluare clinică de tip peer-review care susține eficiența neurostimulării auriculare transcutanate în reducerea pierderii de sânge menstrual.

Rezultate: pierdere de sânge redusă cu peste 50%

Studiul a inclus 16 participante. Opt dintre acestea aveau boala von Willebrand, o tulburare de coagulare, iar celelalte opt prezentau sângerări menstruale abundente fără o cauză medicală identificată. Toate au utilizat zilnic dispozitivul OhmBody pe durata ciclului menstrual.

Datele arată că, în medie, pierderea de sânge menstrual a scăzut cu peste 50%. Totodată, durata menstruației a fost mai mică cu aproximativ 20% față de perioadele anterioare utilizării dispozitivului. Participantele au raportat și o ameliorare a simptomelor asociate, precum crampele și starea de oboseală.

Mecanismul de funcționare

OhmBody este un dispozitiv wearable non-invaziv care aplică neurostimulare auriculară transcutanată, stimulând nervii vag și trigemen. Acești nervi joacă un rol important în reglarea sistemului nervos autonom și a fluxului sanguin.

Tehnologia nu utilizează hormoni sau medicamente și este concepută ca alternativă la tratamentele convenționale pentru sângerările menstruale abundente, o problemă frecventă, dar adesea subdiagnosticată.

Spark Biomedical afirmă că rezultatele obținute justifică extinderea cercetărilor prin studii clinice mai ample și ar putea susține lansarea comercială a dispozitivului ca soluție accesibilă și non-invazivă.