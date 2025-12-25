Compania taiwaneză HTC încearcă să își consolideze poziția pe piața ochelarilor inteligenți printr-o abordare diferită față de principalii săi rivali. Noul model VIVE Eagle AI le permite utilizatorilor să aleagă ce platformă de inteligență artificială folosesc, fără a fi blocați într-un ecosistem unic.

Potrivit Reuters, strategia are ca obiectiv câștigarea de cotă de piață într-un segment aflat într-o creștere accelerată la nivel global, pe fondul interesului tot mai mare pentru dispozitive purtabile integrate cu AI.

Alegerea între mai multe platforme AI

VIVE Eagle AI este compatibil cu mai multe platforme de inteligență artificială, inclusiv Gemini de la Google și modelele dezvoltate de OpenAI. Utilizatorii pot astfel beneficia de evoluțiile diferitelor modele AI, fără a depinde de un singur furnizor.

„AI evoluează foarte rapid, iar dezvoltatorii de modele lingvistice mari sunt implicați într-o cursă care necesită resurse uriașe”, a declarat Charles Huang, vicepreședinte senior pentru vânzări globale și marketing la HTC. „Vrem să folosim punctele forte ale mai multor platforme, nu să construim un ecosistem închis.”

Diferențiere față de Meta și producătorii chinezi

Abordarea HTC contrastează cu cea a principalilor competitori. Ochelarii inteligenți ai Meta sunt bazați exclusiv pe Meta AI. În China, producători precum Xiaomi și Alibaba folosesc în principal modele AI dezvoltate local.

HTC consideră că flexibilitatea în alegerea platformei AI poate deveni un avantaj într-o piață în care tehnologia se schimbă rapid, iar utilizatorii caută soluții cât mai adaptabile.

Lansare în Asia și planuri de extindere

Compania a lansat VIVE Eagle AI în Hong Kong, la un preț de 3.988 dolari HK, echivalentul a aproximativ 512 dolari. Următoarele piețe vizate sunt Japonia și Asia de Sud-Est, în primul trimestru din 2026. Europa și Statele Unite sunt programate pentru o etapă ulterioară, mai târziu în același an.

HTC explică faptul că strategia „Asia-first” este legată de design. Potrivit lui Huang, multe modele existente sunt concepute pentru o „potrivire occidentală”, care nu se potrivește întotdeauna utilizatorilor asiatici. Adaptarea la specificul regional este văzută ca un element important în atragerea clienților.

China, o piață complicată

Întrebat despre intrarea pe piața chineză, Huang a subliniat dificultățile existente. Serviciile AI străine sunt restricționate, iar legislația impune stocarea datelor pe servere locale, aflate pe teritoriul Chinei.

„În aceste condiții, trebuie să fim prudenți. Va fi nevoie de timp pentru a ne pregăti”, a spus el, indicând că extinderea în China nu este o prioritate imediată.

Piață în creștere rapidă

Piața globală a ochelarilor inteligenți este în plină expansiune. Conform datelor Counterpoint, livrările au crescut cu 110% în prima jumătate a anului. Meta deține aproximativ 73% din piață, în principal datorită ochelarilor Ray-Ban și Oakley dezvoltați împreună cu EssilorLuxottica.

Aceste produse, lansate în 2023, pot prelua apeluri, face fotografii și reda muzică, contribuind la popularizarea conceptului de ochelari inteligenți.

Confidențialitatea, un punct sensibil

Analiștii avertizează însă că utilizarea datelor personale ar putea deveni o problemă tot mai importantă. Meta, care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, folosește datele utilizatorilor pentru a-și alimenta instrumentele AI, ceea ce a atras atenția autorităților și a experților în protecția datelor.

HTC încearcă să se diferențieze pe acest palier. Huang a declarat că datele utilizatorilor nu sunt folosite pentru antrenarea modelelor AI ale companiei. El a subliniat că securitatea datelor și protecția vieții private sunt elemente centrale în strategia HTC.

Revenire pe segmentul hardware de consum

Lansarea VIVE Eagle AI marchează și o revenire a HTC pe piața dispozitivelor destinate consumatorilor. Compania a vândut anterior o parte din divizia sa de realitate extinsă către Google, într-o tranzacție de 250 de milioane de dolari.

Prin această nouă gamă de ochelari inteligenți, HTC încearcă să își redefinească rolul într-o industrie dominată în prezent de marii jucători din tehnologie, într-un context în care inteligența artificială devine un factor decisiv de diferențiere.