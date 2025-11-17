Samsung lucrează la o nouă generație de căști true-wireless din gama sa premium, Galaxy Buds 4 Pro, potrivit unor referințe descoperite în codul One UI 8.5, relatează Android Authority.

Indiciile arată atât modificări de design, cât și introducerea unei funcții noi de control prin mișcări ale capului.

Analiza build-ului software dezvăluie două modele aflate în pregătire – Buds 4 și Buds 4 Pro – identificate prin codurile SM-R540, respectiv SM-R640. În același fișier apar și numele interne „Handel” pentru Buds 4 și „Bach” pentru Buds 4 Pro, detaliu semnalat de publicația citată.

Elementele grafice incluse în One UI sugerează că Samsung ar putea reveni la o formă mai rotunjită a căștilor. Stem-urile („tulpinile”) rămân parte din design, însă au o siluetă mai curbată, iar iconițele confirmă utilizarea unor vârfuri din silicon pentru un confort mai ridicat și o izolare acustică eficientă.

Pe lista funcțiilor noi apare „Head Gestures”, un sistem care ar permite controlul prin mișcări ale capului. Din cod reiese că gesturile ar putea fi folosite pentru a răspunde la apeluri, a opri citirea notificărilor sau a ignora alarme și memento-uri fără atingerea telefonului – o extensie a interacțiunilor hands-free.

Buds 4 Pro ar fi în prezent în etapa de testare internă, ceea ce indică faptul că lansarea este încă în pregătire. Este posibil ca noua generație să fie prezentată alături de viitoare modele de telefoane Galaxy, foarte probabil gama S26.

Deocamdată, informațiile provin doar din animații și iconițe incluse în software, ceea ce înseamnă că aspectul final al dispozitivelor ar putea fi diferit față de ceea ce apare în aceste prime indicii.