Meta amână lansarea ochelarilor de realitate mixtă Phoenix până în 2027, cu scopul de a perfecționa detaliile, relatează Business Insider, citând o notă internă, potrivit Reuters.

Întârzierea față de lansarea inițial planificată pentru a doua jumătate a anului 2026 se datorează faptului că compania dorește un dispozitiv complet perfecționat.

Directorii Meta, Gabriel Aul și Ryan Cairns, au declarat că amânarea datei de lansare „ne va oferi mult mai mult spațiu de manevră pentru a perfecționa detaliile”.

Ochelarii, denumiți anterior Puffin, cântăresc aproximativ 100 de grame și au ecrane cu rezoluție mai mică și performanțe de calcul mai slabe decât dispozitive de ultimă generație, cum ar fi Apple Vision Pro, a scris The Information în iulie.

Realitatea mixtă combină realitatea augmentată și realitatea virtuală și permite interacțiunea dintre obiectele din lumea reală și cele digitale.

Meta ar urma să facă reduceri bugetare de până la 30% pentru inițiativa sa metaverse, a scris Bloomberg.

Grupul metaverse face parte din Reality Labs, care produce căștile de realitate mixtă Quest ale companiei, ochelarii inteligenți realizați cu Ray-Ban și viitorjj ochelari de realitate augmentată.