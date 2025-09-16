Meta dezvăluie noua pereche de ochelari inteligenți Ray-Ban cu ecran pe lentilă

Un videoclip nelistat și acum eliminat de Meta a prezentat o nouă pereche de ochelari inteligenți marca Ray-Ban, cu ecran și brățară pentru a ajuta la controlul acestora, conform UploadVR, citat de The Verge.

Videoclipul prezintă, de asemenea, o nouă pereche de ochelari inteligenți Oakley „Sphaera” cu cameră pe rama de pe nas, ceea ce înseamnă că Meta însăși ar fi putut dezvălui din greșeală două dintre cele mai importante anunțuri ale evenimentului Connect din această săptămână.

În ceea ce privește ochelarii cu ecran, videoclipul include marca „Meta | Ray-Ban” și „Display”, așa că probabil Meta îi va numi Meta Ray-Ban Display. Pe baza unui scurt clip inclus în articolul UploadVR, ecranul propriu-zis se află în lentila dreaptă a ochelarilor, iar clipul arată cum ochelarii vă vor permite să faceți lucruri precum: să puneți o întrebare către Meta AI, să vă uitați la o hartă pe ochelari pentru a vă ajuta să navigați, să traduceți un semn sau să utilizați mâna cu brățara pentru a „scrie” un răspuns unui chat.

La începutul acestui an, CNBC a scris că brățara pentru ochelarii Meta cu numele de cod „Hypernova” va utiliza tehnologia electromiografiei de suprafață (sEMG) pentru a interpreta semnalele din mișcările mâinii pentru a vă ajuta să controlați dispozitivul, astfel încât clipul arată probabil această tehnologie în acțiune.

CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, va găzdui o prezentare Connect miercuri, la ora 20:00 ET (03:00, joi, ora României) , unde se pare că aceste noi ochelari vor fi lansați oficial.