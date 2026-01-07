Meta suspendă planurile de extindere a ochelarilor Ray-Ban Display / Compania anunță o listă de așteptare „până în 2026”

Clienții din afara Statelor Unite care și-au îndreptat atenția către ochelarii inteligenți Ray-Ban Display ai Meta vor trebui să mai aștepte. Meta a anunțat, într-o postare pe blog-ul său, că suspendă planurile de lansare a ochelarilor în Franța, Italia, Canada și Marea Britanie până la începutul anului 2026.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Compania transmite că, de la lansarea din toamnă, a observat „un interes copleșitor” pentru noii ochelari inteligenți. Meta a declarat că se va concentra pe onorarea comenzilor din SUA, fără să furnizeze o nouă dată țintă pentru lansarea internațională.

Ce pot face ochelarii Ray-Ban Display

Ochelarii Meta Ray-Ban Display oferă multiple funcții, precum cea de teleprompter. Compania susține că tot ce trebuie să facem este să sincronizăm notițele de pe telefon pe ochelari, „indiferent dacă acestea se află într-o aplicație de notițe, Google Docs sau Meta AI”.

Totodată, putem scrie mesaje folosind doar degetul, prin intermediul folosirii perechii de ochelari Meta, combinată cu Meta Neural Band. Totuși, compania avertizează că funcția este disponibilă momentan doar în SUA și doar pentru limba engleză.

Toate funcționalitățile sunt disponibile cu ajutorul unui ecran de rezoluție 600 x 600 pixeli, o serie de 6 microfoane și o cameră de 12 megapixeli cu zoom 3X. În magazinul online al Meta, ochelarii Ray-Ban Display costă 800 de dolari și sunt disponibil în două culori.