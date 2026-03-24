Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a pus în consultare publică un proiect de ordin care introduce obligativitatea utilizării camerelor video portabile de către comisarii Gărzii Naționale de Mediu în timpul acțiunilor de control.

Documentul stabilește cadrul procedural pentru înregistrarea, stocarea și accesarea imaginilor și sunetelor captate în timpul intervențiilor, relatează Agerpres.

Potrivit proiectului, toate activitățile desfășurate de comisari în teren — de la prevenirea și constatarea încălcărilor legislației de mediu până la sancționarea acestora — vor putea fi documentate prin mijloace foto-audio-video din dotarea instituției.

Înregistrările vor fi realizate atât în spații publice, cât și în spații private unde există suspiciuni privind activități cu impact asupra mediului, fără a fi necesar consimțământul persoanelor vizate.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, susține că măsura are rolul de a crește transparența și de a proteja atât comisarii, cât și persoanele verificate.

Oficialul a subliniat că imaginile pot deveni probe în instanță și pot descuraja atât comportamentele agresive, cât și eventualele acte de corupție.

În același timp, proiectul prevede că înregistrările vor fi păstrate timp de șase luni, cu excepția cazurilor în care sunt utilizate în proceduri judiciare. După expirarea termenului, acestea vor fi șterse prin metode ireversibile.

Prelucrarea datelor se va face în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor personale.

Pe lângă bodycam-uri, Garda de Mediu va putea utiliza și drone pentru supravegherea zonelor cu risc de poluare, a celor greu accesibile sau pentru documentarea unor activități ilegale.

Utilizarea acestor echipamente va fi permisă doar personalului instruit și autorizat, în condiții care să nu afecteze siguranța persoanelor sau a mediului.

Inițiativa face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare a activității de control, susținut prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care include dotarea instituției cu echipamente moderne de monitorizare și intervenție.