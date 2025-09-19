Nothing lansează Ear (3), noua generație de căști wireless / „Super Mic”, marea noutate: un microfon extern, instalat pe carcasă, pentru izolarea sunetului în apeluri

Compania Nothing a prezentat noua generație de căști wireless Ear (3), disponibile la prețul de 179 de euro. Principala noutate este funcția „Super Mic”, un microfon plasat direct în carcasa de încărcare, activat printr-un buton dedicat numit „Talk”. Acesta poate transforma carcasa într-un microfon extern pentru apeluri sau interacțiuni cu asistenți vocali, relatează Android Police și 9to5Google.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Modelul păstrează aspectul transparent specific brandului, dar include accente metalice și o carcasă mai robustă. Partea inferioară a cutiei de încărcare este realizată din aluminiu anodizat 100% reciclat, pentru un finisaj mai premium și o rezistență sporită. Antena metalică a fost redesenată pentru a reduce grosimea generală, iar căștile folosesc în continuare vârfuri din silicon.

Microfonul integrat în carcasă marchează diferența majoră față de generațiile anterioare. Activarea prin butonul „Talk” permite folosirea sa pentru apeluri, comenzi vocale sau note audio. Rămâne de văzut ce nivel de compatibilitate vor oferi aplicațiile de comunicare la momentul lansării, ceea ce ar putea influența utilitatea acestei opțiuni.

Căștile dispun de difuzoare dinamice de 12 mm (față de 11 mm la modelul precedent), pentru bass mai puternic și o redare mai echilibrată a frecvențelor înalte. Anularea activă a zgomotului ajunge până la 45 dB, un salt important raportat la generația anterioară.

Durata de redare este de circa 5,5 ore cu ANC activ, respectiv 22 de ore împreună cu carcasa. Prin mai multe cicluri de încărcare, autonomia totală poate ajunge la 38 de ore.