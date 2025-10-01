Samsung, în centrul unei noi controverse: Bateria dintr-un Galaxy Ring s-a umflat în timpul purtării / Inelul, scos cu ajutor medical / Reacția companiei

Samsung este, din nou, în centrul unei controverse legate de bateriile pe dispozitivele sale. În acest caz este vorba de Galaxy Ring, inelul inteligent al sud-coreenilor, a cărui baterie s-a umflat în timp ce dispozitivul încă era pe degetul unui utilizator britanic, relatează Android Authority.

Inelul a fost scos de pe deget cu ajutor medical

Creatorul de conținut Daniel Rotar (@ZONEofTECH) a distribuit pe X fotografii în care se vede că dispozitivul se umflase pe degetul său. În prima postare, el a scris că umflătura a început în timpul îmbarcării într-un avion. El a adăugat că inelul nu putea fi scos, iar o fotografie arată și carcasa interioară care se desprinde.

Closeup. You can see the battery expanding. Not great for something that’s now stuck to my finger pic.twitter.com/A6qGt9O79M — Daniel (@ZONEofTECH) September 29, 2025

Într-o actualizare ulterioară, Daniel a spus că i s-a refuzat îmbarcarea în avion, a fost trimis la spital și i s-a scos inelul cu ajutor medical. El a explicat că personalul a folosit gheață pentru a reduce umflătura și un lubrifiant medical pentru a scoate dispozitivul. Încercările cu săpun și cremă de mâini la aeroport păreau să înrăutățească situația, provocând umflarea și mai mare a bateriei.

Update:



– I was denied boarding due to this (been travelling for ~47h straight so this is really nice 🙃). Need to pay for a hotel for the night now and get back home tomorrow👌



– was sent to the hospital, as an emergency



– ring got removed



You can see the battery all… https://t.co/SRPfYI92Zg pic.twitter.com/ob8uUp5BeW — Daniel (@ZONEofTECH) September 29, 2025

Samsung: Acesta este un incident izolat

Într-un drept la replică, Samsung a transmis că acesta a fost un incident izolat, spunând că este în permanentă legătură cu creatorul „pentru a recupera produsul și a afla mai multe despre problemele semnalate”. Daniel Rotar și-a împărtășit propriile teorii cu privire la ceea ce ar fi putut cauza defectarea Galaxy Ring. El bănuiește că bateria ar fi putut fi deteriorată de căldura din Hawaii, expunerea la apă sărată, zborurile multiple sau o baterie deja defectă.

Dintre aceste posibilități, expunerea la apă sărată pare a fi cea mai probabilă cauză. Galaxy Ring nu este proiectat să reziste la aceasta. Rezistența sa la apă de 10 ATM și clasificarea IP68 nu protejează împotriva efectelor corozive ale apei sărate. Daniel a mai sesizat, de asemenea, și probleme cu durata de viață a bateriei chiar înainte de incident.

În momentul în care inelul s-a umflat, bateria era complet descărcată. Samsung nu a răspuns încă public la postările lui Daniel pe X, așa că rămâne neclar ce măsuri ar putea lua compania.