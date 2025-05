Xreal și Google lansează ochelarii AR Aura pentru a concura cu planul Orion al Meta

Alphabet Inc., compania-mamă a Google, a anunțat un parteneriat cu Xreal Inc. pentru lansarea primilor ochelari care rulează o versiune de realitate augmentată a sistemului de operare Android, sub numele de Project Aura, transmite Bloomberg.

Dispozitivele au fost prezentate în cadrul conferinței Google I/O din această săptămână.

Project Aura reprezintă prima pereche de ochelari care va folosi noul sistem de operare Android XR, creat pentru a extinde experiența Android la dispozitive de realitate mixtă, precum căști VR, ochelari AR și ochelari inteligenți cu cameră, dar fără ecran.

Google colaborează și cu Samsung pentru dezvoltarea unor ochelari AR și urmează să lanseze un hardware de referință pentru aceștia până la finalul anului. În paralel, compania dezvoltă ochelari inteligenți fără AR alături de brandurile Gentle Monster și Warby Parker – ultima înregistrând o creștere de 26% la bursă după anunț.

CEO-ul Xreal, Chi Xu, a declarat că viitorii ochelari Samsung reprezintă răspunsul Google la Vision Pro de la Apple, în timp ce modelul Aura vizează segmentul în care Meta dezvoltă ochelari AR – în special proiectul Orion, aflat în prezent în stadiu de prototip. Meta plănuiește lansarea versiunii comerciale Artemis până în 2027.

Aura ar urma să fie lansat pentru consumatori la sfârșitul acestui an sau începutul lui 2026 și va fi „considerabil mai ieftin” decât produsele Samsung și Meta. Modelele actuale Xreal cu conectare prin cablu la telefon costă între 200 și 600 de dolari, iar noul model va păstra politica de preț accesibil, potrivit lui Xu.

Ca și prototipul Orion de la Meta, ochelarii Xreal vor funcționa împreună cu un modul separat (numit puck) care conține procesorul principal – un cip Qualcomm. În plus, o unitate de procesare integrată în ochelari se va ocupa de sarcinile cu latență scăzută, cum ar fi procesarea imaginilor. Pe termen lung, Xreal dorește ca procesarea să fie transferată către telefonul utilizatorului pentru a reduce dimensiunea și greutatea produsului.

Shahram Izadi, vicepreședinte XR la Google, a precizat că Project Aura va fi un „dispozitiv ușor, cu lentile transparente, care oferă acces la aplicațiile Android preferate ale utilizatorului”. Dezvoltatorii vor fi primii care vor primi dispozitivele, pentru a crea experiențe AR direct în lumea reală.

Pentru Google, Android XR face parte dintr-o strategie mai amplă de extindere a ecosistemului Android dincolo de telefoane, către televizoare, mașini, case inteligente și chiar roboți. În domeniul realității mixte, compania recuperează terenul pierdut, iar colaborarea cu Xreal reprezintă o alternativă la modelul Apple, care dezvoltă hardware și software in-house.

„Putem construi cu ușurință hardware mai avansat și mai accesibil decât Orion”, a spus Xu. „Avem hardware și software – exact ce e nevoie pentru un produs de succes în AR și AI.”