Canon a lansat pe piața din România noua cameră foto mirrorless EOS R6 Mark III. Lansarea a avut loc marți, în cadrul unui eveniment organizat de companie la București, la care TechRider.ro a participat.

Noul full-frame hibrid, realizat atât pentru fotografie, cât și pentru video, vine cu un senzor de 32,5 megapixeli, autofocus îmbunătățit, înregistrare video de până la 7K.

De asemenea, la capitolul stocare, va avea o nouă configurație cu două carduri, cu un slot CFexpress Type B, mai rapid.

TechRider.ro a relatat anterior că aparatul va fi comercializat body-only la prețul de 2.800 de dolari, precum și cu obiectivele kit RF 24-105 mm STM sau RF 24-105 mm L, la prețurile de 3.150 de dolari și, respectiv, 4.050 de dolari.

Gama R6 se adresează unui grup mai larg de utilizatori care nu au nevoie de cei 45 de megapixeli ai modelului mai scump EOS R5 Mark II sau care nu doresc să cheltuiască peste 4.000 de dolari doar pentru body.

Însă, din testele realizate de TechRider.ro în cadrul evenimentului, R6 Mark III nu pare deloc slab, având în vedere că rezoluția a crescut de la 24 de megapixeli, pe modelul anterior, la 32,5 megapixeli. Mark III poate, de asemenea, să captureze videoclipuri de calitate superioară, de până la 4K / 120p și 7K / 60p RAW.

În plus, noul model vine acum cu mai multe setări gamma, cu modul Log 2 de la Canon și aspecte personalizate. Printre alte modificări notabile se numără trecerea de la un port Micro HDMI la un port HDMI de tip A de dimensiuni normale. În ceea ce privește sistemul de focalizare automată al noii camere, acum aceasta poate înregistra fața unei persoane pentru a-i oferi prioritate la fotografiile în rafală.

Totodată, nu putem să trecem peste una dintre cele mai polarizante mișcări ale Canon pentru noua cameră: decizia de a trece de la sloturi duale pentru carduri SD pe R6 Mark II la o configurație asimetrică pe Mark III, cu un slot CFexpress de tip B și unul SD.

Decizia are sens, în primă instanță, având în vedere faptul că aparatul poate captura rafale mai lungi de cadre, la aceleași viteze ca pe modelul de ultimă generație (12 fps cu obturatorul mecanic sau 40 fps electronic), chiar și la o rezoluție mai mare.

Pentru asta este necesară o soluție de stocare care poate atinge viteze mai mari, însă prețul cardurilor CFexpress ajunge la un nivel notabil mai ridicat decât cele SD. În plus, gestionarea mai multor formate de carduri este mai dificilă, cumva „peste mână” pentru mulți dintre fotografi.

De asemenea, spre deosebire de CFexpress de tip A, sloturile pentru carduri tip B nu pot fi configurate pentru a accepta și carduri SD, așa cum se întâmplă în cazul camerelor Sony cu sloturi mixte.

Alte specificații tehnice importante:

Rezoluție: 6960 x 4640

Autofocus (Dual Pixel CMOS AF II + detecție subiect) – 6.097 puncte (stills) / 4.641 (video) + Funcție „Register People Priority” pentru portretizarea fețelor

Stabilizare internă (IBIS) – până la 8.5 stopuri (cu unele lentile: 7.5 stopuri periferic)

Rafală fotografie (burst) – 12 fps (mecanic) / 40 fps (electronic) + pre-continuos shooting (captură frames înainte de apăsarea completă a declanșatorului)

Rezoluție și formate – până la 7K RAW 60p intern, oversampled 4K, 4K 120p, Full-HD 180 fp, „Open Gate” (întreg senzor) pentru video – mai multă flexibilitate la editare/crop

Workflow video – C-Log 2 & 3, output video profesional, full-size HDMI, monitor waveform, proxy video – conceput ca aparat hybrid foto-video

Autonomie / baterie / conectivitate – baterie LP-E6P, Wi-Fi 5Ghz, Bluetooth 5.1, 4K-streaming UVC, conectivitate/ funcții video avansate

„Open Gate” – o singură filmare, 3 formate

Folosești întregul senzor

Extragi vertical, square, landscape

Ideal pentru branduri și social media

Zero pierdere de rezoluție

6960×4840

Performanță în low light

ISO 64.000 (102.400 extins)

Noise control excelent la dual ISO

AF stabil chiar și în zone întunecate

Video Power: Full-Frame

7K RAW până la 60p

Dual Base ISO: 800 & 6400

4K 120P

0 crop

IBIS până la 8.5 STOPS

filmări handhald super fluide

perfect pentru run & gun

gimbal optional în unele situații