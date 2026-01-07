FOTO Motorola a lansat primul său pliabil de tip „fold” / Telefonul vine cu un senzor periscopic de 50 MP / Noutățile anunțate de Motorola la CES 2026

Motorola a prezentat în cadrul Consumer Electronics Show (6-9 ianuarie, Las Vegas) primul său telefon pliabil de tip fold. Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, Motorola Razr Fold vine cu un ecran intern de 8,09 inch, baterie de 5.200 mAh și procesor și trei camere de câte 50 MP.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Ecran intern de 8,09 inch 2K LTPO

Motorola susține că Razr Fold este conceput pentru „productivitate și divertisment”. Telefonul dispune de un ecran extern de 6,56 inch. În spatele acestuia este un ecran LTPO de 8,09 inch, de rezoluție 2K. Compania a declarat că, prin intermediul funcțiilor Ai precum Catch me up și Next Move, telefonul poate deveni un partener bun pentru productivitate, ajutat și de stylus-ul Moto Pen Ultra.

Aceasta este o funcționalitate pe care pliabilele Samsung au pierdut-o, odată cu introducerea Samsung Galaxy Z Fold7.

Motorola a introdus pe pliabilul său o cameră de distanță cu teleobiectiv periscopic 3x și rezoluție de 50 MP. Aceeași rezoluție o au și camerele principală, și cea ultrawide. Camera externă este de 32 MP, iar cea internă este de 20 MP de tip punch-hole.

Motorola nu a anunțat alte specificații, precum baterie sau procesor. Cu toate acestea, GSMArena.com spune că procesorul de pe noul Razr Fold este un Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm). Motorola transmite că mai multe date vor veni la o dată ulterioare.

Ce a mai lansat Motorola la CES Las Vegas

Motorola a mai prezentat și smartphone-ul Signature, primul dispozitiv dintr-o familie nouă de telefoane „ultra-premium”. Compania transmite că acesta este cel mai avansat și sofisticat smartphone realizat de Motorola până în prezent. Dispozitivul oferă finisaje premium și până la șapte ani de actualizări Android™ OS și de securitate, alături de servicii exclusive, precum asistență dedicată la cerere.

Sursa foto: Motorola

Este cel mai subțire smartphone ultra-premium din clasa sa și integrează un sistem de patru camere de 50MP, fiind alimentat de platforma mobilă Snapdragon 8 Gen 5 pe 3nm, pentru performanță de nouă generație și capabilități AI on-device.

Motorola Signature include o baterie silicon-carbon de 5.200 mAh, cu suport pentru încărcare 90W și încărcare wireless de 50W. Display-ul de 6,8 inch Extreme AMOLED, alături de Dolby Vision, Dolby Atmos și tehnologia Sound by Bose, oferă o experiență de divertisment imersivă, cu luminozitate ridicată, culori precise și performanță audio de top.

Colaborare între Lenovo și Motorola pentru un ecosistem AI

Motorola și Lenovo au anunțat Motorola Qira, o platformă AI unificată concepută pentru a oferi o experiență inteligentă, coerentă și continuă pe mai multe dispozitive (de exemplu smartphone și laptop). Platforma reunește sub un singur nume și o singură interfață soluțiile AI Lenovo și Motorola, inclusiv moto ai, Lenovo AI Now, Creator Zone și Learning Zone.

Motorola susține că Qira integrează parteneriate cu lideri din industrie, precum Microsoft 365 și Copilot, Qualcomm și Intel, Perplexity și Google, oferind experiențe AI de încredere, inclusiv on-device. Platforma se sincronizează între dispozitive pentru a anticipa nevoile utilizatorilor, a menține contextul și a reduce fricțiunea, cu funcționalități suplimentare planificate în a doua parte a acestui an.

Project Maxwell, un companion bazat pe AI

Motorola a mai prezentat și Project Maxwell, un proof of concept pentru un companion AI. Acesta procesează date din mediul înconjurător, vede, aude și înțelege contextul. De exemplu, utilizatorii pot solicita dispozitivului să asculte un keynote în cadrul unei conferințe și să genereze un rezumat sau o postare pentru social media, fără a interacționa direct cu un smartphone.

Conceptul se bazează pe două capabilități cheie:

Multimodal Perception Fusion , care combină date audio și vizuale pentru a furniza informații contextuale în timp real.

, care combină date audio și vizuale pentru a furniza informații contextuale în timp real. Natural Language Interaction and Intention Capture, susținută de Large Action Models capabile nu doar să răspundă, ci și să execute acțiuni inițiate de utilizator.

Deși Project Maxwell este în prezent un proof of concept, informațiile obținute vor contribui la viitoarele dezvoltări AI ale Motorola, extinzând limitele interacțiunii om–tehnologie.