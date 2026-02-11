Elon Musk nu mai este fascinat doar de mașini sau roboți umanoizi. Obsesia sa cea mai recentă este AI5, un cip care ar putea controla atât sistemul Full Self-Driving (FSD) al mașinilor Tesla, cât și robotul humanoid Optimus.

Într-un pas rar pentru un CEO, Musk se implică personal în dezvoltarea acestui cip, după ce a participat la întâlniri strategice și a vizitat frecvent fabrici din Texas pentru a supraveghea procesul de producție, potrivit 3DVF.

Un pas către vehicule „aproape perfecte”

AI5 este conceput pentru a gestiona „creierul” mașinilor autonome și al roboților Tesla, și a fost descris de Musk ca un pas către vehicule „aproape perfecte”. Spre deosebire de un model spectaculos de mașină sau de un robot elegant, AI5 reprezintă nucleul tehnologic care ar putea redefini mobilitatea și automatizarea, atât în industria auto, cât și în domeniul roboticii.

Inițial, Tesla depindea de TSMC pentru producția de cipuri, însă compania a mutat centrul de greutate către linia avansată Samsung din Taylor, Texas. O serie pilot este iminentă, ceea ce permite scurtarea timpilor de feedback și o coordonare mai strânsă între decidenți și producție. Musk este implicat activ la toate etapele: urmărește progresul, verifică jaloanele de dezvoltare și participă direct în fabrică.

Tesla vizează autonomia completă în producția de cipuri

Pe termen lung, Tesla vizează autonomia completă în producția de cipuri printr-un program intern numit TeraFab. Aceasta ar permite companiei să controleze dezvoltarea și producția de cipuri pentru vehicule, roboți și centre de date, ceea ce ar reduce dependența de furnizori externi.

Performanța și eficiența AI5 determină cât de rapid percepe, anticipează și reacționează o mașină autonomă, precum și modul în care un robot biped se echilibrează, prinde obiecte și învață. În plus, cipul optimizează sistemul FSD, crește eficiența energetică a robotului Optimus și consolidează reziliența lanțului de aprovizionare pe măsură ce volumul producției crește.