Hisense lansează în România un model aflat în premieră mondială: televizorul RGB MiniLED de 116 inch, primul produs realizat în producție de masă cu această tehnologie și, totodată, cel mai mare dispozitiv RGB MiniLED disponibil la nivel global.

Potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro, noul model marchează un pas important în evoluția tehnologiei de afișare. Dispozitivul oferă o acoperire cromatică de până la 95% BT.2020 și o luminozitate maximă de 8.000 de niți, nivel care îi permite să redea culori saturate și efecte vizuale complexe.

Sistemul RGB MiniLED utilizează LED-uri individuale în culorile roșu, verde și albastru, amplasate pe mii de zone de iluminare locală. Această structură permite control avansat al luminii și un nivel ridicat de uniformitate și precizie vizuală față de televizoarele LED convenționale.

Procesarea imaginii este realizată de platforma Hi-View AI Engine RGB, care ajustează în timp real luminozitatea și culoarea fiecărui punct al ecranului. Funcțiile AI Color Dimming și AI Halo Control optimizează contrastul și reduc artefactele de iluminare, în special în scenele cu diferențe mari de luminozitate.

Noua generație RGB MiniLED aduce și avantaje practice: o eficiență luminoasă mai mare cu 15%, o durată de viață extinsă cu 66% și o acuratețe crescută a culorilor, datorită designului de lungime de undă și tehnologiei Monochromatic Epitaxial Growth.

Modelul UX a primit deja premiul internațional Display Technology Innovation Gold Award, consolidând poziția Hisense în domeniul tehnologiei MiniLED.

Televizorul poate fi văzut în premieră în România la Altex București Nord (Voluntari), singurul magazin unde este expus în prezent, unde costa 125.000 lei (aproximativ 25.000 de euro).