HONOR prezintă la Mobile World Congress 2026 strategia sa AI / Un robot umanoid, un telefon cu mecanică robotică și noul Magic V6

HONOR a prezentat în cadrul Mobile World Congress 2026, la Barcelona, noua direcție a companiei în zona inteligenței artificiale, mizând pe extinderea conceptului Augmented Human Intelligence (AHI) și pe implementarea așa-numitului ALPHA PLAN, structurat pe trei piloni: Alpha Phone, Alpha Store și Alpha Lab, potrivit comunicatului de presă transmis.

Compania a adus în prim-plan un concept experimental, Robot Phone, dar și noua generație de pliabile Magic V6, alături de tableta MagicPad 4 și laptopul MagicBook Pro 14, într-o strategie care urmărește integrarea AI în întregul ecosistem de dispozitive.

ALPHA PLAN și viziunea Augmented Human Intelligence

La Barcelona, HONOR a vorbit despre o etapă accelerată de dezvoltare a strategiei sale AI. Potrivit companiei, ALPHA PLAN este construit pe trei direcții: dispozitive AI (Alpha Phone), un ecosistem software (Alpha Store) și cercetare avansată (Alpha Lab).

„Având inovația centrată pe om drept reper, dezvoltăm inteligența artificială prin echilibrul dintre IQ și EQ și aducem împreună inteligența personală, universală și la nivel de dispozitiv în conceptul Augmented Human Intelligence. Prin Alpha Phone explorăm noua paradigmă a dispozitivelor AI, prin Alpha Store construim ecosistemul AI al viitorului, iar prin Alpha Lab transformăm cercetarea de vârf în fundația unei noi civilizații siliciu–carbon. Odată cu cele trei etape ale ALPHA PLAN, toate componentele sunt acum pregătite, iar această evoluție este accelerată la viteză maximă”, a declarat James Li, CEO HONOR.

Un concept de telefon cu mecanism robotic integrat

Elementul central al prezentării a fost Robot Phone, un concept de smartphone care integrează mecanică robotică pentru a permite mișcare fizică și ajustări automate ale unghiului de filmare.

Dispozitivul poate urmări utilizatorul în timpul apelurilor video, își poate ajusta singur poziția și poate reacționa prin mișcări ale „capului”, înclinări sau sincronizare cu muzica. Sistemul include un micro-motor compact și un mecanism gimbal 4DoF ultra-miniaturizat, cu stabilizare pe trei axe.

La nivel video, terminalul integrează funcții precum Super Steady Video, AI Object Tracking și AI SpinShot, care permite rotații inteligente la 90° și 180°. Senzorul principal are 200 MP, iar sistemul gimbal este gândit pentru a reduce diferența dintre filmarea pe smartphone și producția video profesională.

Magic V6: baterie de 6.660 mAh într-un format subțire

În zona produselor comerciale, HONOR a lansat Magic V6, un telefon pliabil cu profil de 8,75 mm în poziție închisă, certificări IP68 și IP69 și o baterie de 6.660 mAh.

Bateria utilizează tehnologie siliciu-carbon de generația a cincea, cu un conținut de siliciu de 25%, dezvoltată în colaborare cu ATL. Tot la MWC 2026, compania a prezentat și bateria siliciu-carbon Blade, cu 32% conținut de siliciu și densitate energetică de peste 900 Wh/L, tehnologie care ar putea permite în viitor pliabile cu baterii de 7.000 mAh.

Magic V6 integrează două ecrane LTPO 2.0: unul exterior de 6,52 inci și unul interior de 7,95 inci, cu rată de refresh adaptivă între 1 și 120 Hz și luminozitate HDR de până la 6.000 niți. Panoul pliabil utilizează sticlă flexibilă certificată SGS, iar dispozitivul este echipat cu Snapdragon 8 Elite Gen 5 și sistem de răcire cu cameră de vapori.

Extinderea ecosistemului: MagicPad 4 și MagicBook Pro 14