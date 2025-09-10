Hyperloop stabilește un nou record european de viteză

Un start-up olandez a anunţat miercuri că a stabilit un nou record european de viteză cu trenul său hyperloop, estimând că obiectivul de 700 km/h este realizabil „de îndată ce infrastructura va permite acest lucru”, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Tehnologia Hyperloop și principiul de funcționare

Hyperloop, un concept pentru un tren cu levitaţie magnetică – Maglev – foarte rapid, constă în deplasarea printr-un tub de joasă presiune a unor capsule presurizate, menţinute în aer datorită magneţilor. Compania olandeză Hardt Hyperloop a anunţat că, datorită acestei tehnologii, capsula a atins 85 km/h pe pista de testare lungă de 420 de metri de la Centrul European Hyperloop din Ţările de Jos.

De asemenea, compania a efectuat un test complex de schimbare a şinei. Această manevră reuşită la o bifurcaţie, esenţială pentru crearea unei reţele, demonstrează, potrivit companiei, că nu mai există obstacole tehnice pentru operarea unui hyperloop la viteze comparabile cu cele ale unui avion.

Competiția internațională și perspectivele viitoare

Între timp, China susţine că a efectuat teste la peste 600 km/h și și-a stabilit obiectivul de a conecta Shanghai și Guangzhou până în 2035. Europa nu dispune încă de infrastructura necesară pentru teste pe distanţe lungi, însă Germania și Italia iau în considerare construcția unor astfel de șine.

„Suntem pregătiţi să atingem viteze mai mari – de până la 700 km/h – de îndată ce infrastructura va permite acest lucru”, a declarat pentru AFP Tim Houter, cofondator al Hardt Hyperloop. Centrul European Hyperloop, inaugurat anul trecut, a finalizat deja peste 750 de misiuni de testare.

Viitorul transportului rapid în Europa

Hardt Hyperloop este una dintre numeroasele companii care doresc să comercializeze hyperloop-ul. Acest test marchează un pas înainte faţă de anul trecut, când a fost atinsă o viteză de 30 km/h pe o pistă din Ţările de Jos. Susţinătorii hyperloop cred că această tehnologie va înlocui în cele din urmă zborurile pe distanţe scurte în Europa și ar putea reduce semnificativ consumul de energie în comparație cu trenurile sau avioanele.

Popularizat de Elon Musk în 2013, hyperloop-ul a costat miliarde de dolari în fazele de testare, însă până în prezent nu a dus la o rută comercială viabilă.