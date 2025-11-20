Ministrul Tehnologiei din India, Ashwini Vaishnaw, a declarat joi că, până în 2032, capacităţile naţionale de producţie de cipuri vor fi la egalitate cu cele ale altor mari producători, un calendar ambiţios care subliniază dorinţa Guvernului de la New Delhi de a consolida producţia internă, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

„În ceea ce priveşte semiconductorii, până în 2031-2032, vom fi la acelaşi nivel la care se află astăzi multe dintre aceste ţări. Atunci va fi o cursă care va fi foarte corectă şi cu condiţii de concurenţă echitabile”, a declarat joi ministrul Tehnologiei, la un forum organizat de Bloomberg la Singapore.

India a început să majoreze cheltuielile pentru a atrage designeri şi producători.

Cea mai populată țară din lume a folosit un fond de 10 miliarde de dolari americani pentru a-şi alimenta programul de cipuri, contribuind la realizarea mai multor proiecte de asamblare, ambalare şi testare. Micron Technology Inc a înfiinţat o fabrică în statul natal al prim-ministrului Narendra Modi, Gujarat, iar conglomeratul Tata Group este unul dintre cei 10 producători care vor fabrica siliciu pe plan intern.

Cu toate acestea, India este mult în urma liderilor industriei de cipuri Taiwan şi Coreea de Sud dar şi a unor state precum SUA, China şi Japonia, care cheltuiesc sute de miliarde de dolari pentru a construi capacităţi interne de producţie de cipuri şi a atrage cele mai mari companii din lume. Toate aceste investiţii vizează asigurarea aprovizionării cu componente esenţiale pentru tehnologiile viitoare, de la inteligenţa artificială la maşinile autonome.

Trei dintre fabricile de cipuri din India vor începe producţia comercială la începutul anului viitor, a precizat ministrul Tehnologiei, Ashwini Vaishnaw.

Strategia amplă a Indiei în domeniul semiconductorilor, susţinută de stat – împreună cu ecosistemul său de design în creştere şi rezervorul abundent de talente inginereşti – ajută ţara asiatică să ajungă la o etapă în care capitalul privat începe să curgă singur, a spus Vaishnaw. India speră să atragă giganţi ai cipurilor în acelaşi mod în care subvenţiile susţinute de stat au încurajat Apple Inc şi partenerii săi să producă iPhone-uri în ţară.