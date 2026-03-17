Raghu Rau, profesor la Școala de Afaceri Judge a Universității Cambridge, a decis anul trecut să interzică laptopurile în timpul cursului său de MBA, din cauza distragerilor pe care acestea le generau, relatează Financial Times.

Rau a observat că studenții făceau multitasking , verificau e-mailuri sau făceau cumpărături online, ceea ce afecta implicarea lor în curs.

Profesorul compară predatul cu stand-up comedy: implicarea publicului este esențială, iar interdicția laptopurilor a contribuit la creșterea atenției și a interacțiunii în clasă.

În ciuda unor comentarii inițial nemulțumite, studenții au reacționat în mare parte pozitiv, oferind evaluări bune pentru curs și apreciind discuțiile mai active.

Această decizie face parte dintr-o tendință mai largă în învățământul superior de a limita utilizarea tehnologiei digitale pentru a îmbunătăți învățarea, sănătatea mintală și viața socială.

Studiile arată că expunerea excesivă la dispozitivele digitale poate reduce concentrarea și memoria, iar chiar și simpla prezență a unui telefon mobil poate scădea activitatea cerebrală, afectând atenția.

Rau subliniază că AI rămâne importantă pentru locul de muncă și încurajează studenții să o folosească în alte contexte ale cursurilor și la evaluări, dar rămâne preocupat de efectele distragerii digitale.

De asemenea, cercetători și organizații precum Room to Read susțin că studiul pe suport tipărit stimulează mai eficient înțelegerea decât utilizarea dispozitivelor electronice.

Această inițiativă scoate în evidență dilema educațională contemporană: cum să echilibrezi avantajele tehnologiei cu necesitatea atenției și implicării reale în procesul de învățare.