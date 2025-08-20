Locomotiva electrică Fortescue Infinity Train nu are nevoie de combustibil sau încărcare de la rețeaua electrică

Compania minieră ecologică Fortescue, cu sediul în Australia, a realizat o performanță care pare aproape imposibilă. „Trenul infinit” electric al companiei a parcurs aproape 1100 de km fără a avea nevoie de realimentare sau încărcare, potrivit Electrek.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Concept dezvoltat începând cu 2022

Asta pentru că trenul, conceput de companie în 2022, folosește frânarea regenerativă pentru a-și reîncărca bateriile. Frânarea regenerativă captează energia cinetică produsă de un vehicul atunci când încetinește sau se oprește. Aceasta este apoi convertită în energie electrică și stocată într-o baterie sau un condensator pentru a fi utilizată ulterior.

Deoarece este alimentat cu baterii electrice, trenul nu utilizează combustibil și nu necesită schimbarea uleiului, ceea ce poate economisi mult timp și bani pentru întreținerea obișnuită. În plus, frânarea regenerativă recuperează energia în loc să se bazeze exclusiv pe frecare, astfel încât componentele de frânare ale trenului pot dura mai mult.

Fortescue a dezvăluit prototipul locomotivei electrice „Infinity Train”, parcurgând distanța de 1.100 km de la Perth la Pilbara și marcând o etapă importantă în decarbonizarea operațiunilor de transport greu ale companiei.

Compania a colaborat cu Downer Group

Dezvoltat în colaborare cu experții în locomotive de la Downer Group, Fortescue a dezvăluit conceptul său pentru un „Infinity Train” electric cu baterii în martie 2022. La momentul respectiv, compania a promis primul tren de minereu din lume capabil să-și încarce complet bateriile prin frânare regenerativă. Cele două companii au afirmat că această tehnologie inteligentă va crea un sistem feroviar autosustenabil, cu emisii zero, alimentat în totalitate de forța gravitațională în timpul deplasării trenului în pantă cu încărcătură.

Conceptul a trecut de la stadiul de proiect la realitate, și se dovedește la înălțimea sarcinilor exigente ale operațiunilor miniere masive ale Fortescue.

„Suntem încântați să vedem prototipul locomotivei noastre electrice cu baterii ajungând în Pilbara”, a declarat Ellie Coates, CEO al Fortescue Zero. Ea a adăugat că această realizare, care nu utilizează combustibili fosili, „reprezintă un pas important în călătoria Fortescue către Real Zero”.

Fortescue Infinity Train utilizează energia produsă prin încetinirea trenului încărcat pe secțiunile în pantă ale rețelei feroviare private de transport greu a companiei, lungă de 620 de km, pentru a-și reîncărca sistemele de baterii. Această energie este suficientă pentru a readuce trenul descărcat la mină, eliminând necesitatea unei infrastructuri externe de încărcare sau a unor surse suplimentare de energie regenerabilă, ceea ce face ca trenul să fie aproape complet autonom.

Fortescue afirmă că implementarea conceptului Infinity Train în minele sale va elimina consumul a peste 82 de milioane de litri de motorină.