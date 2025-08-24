Lumea trebuie să se pregătească pentru iminenta eră cuantică, avertizează specialiștii / Impactul va fi unul uriaș

Calculatoarele cuantice, care ar putea depăși într-o zi performanțele celor mai puternice mașini de astăzi, au fost mult timp doar un vis al cercetătorilor. Dar progresele recente în tehnologie sugerează că acestea ar putea fi mai aproape de realitate decât ne-am fi așteptat, informează FinancialTimes.

Companii precum Google și IBM estimează că vor putea construi sisteme cuantice la scară completă până la sfârșitul acestui deceniu. Chiar și Pentagonul a început să studieze posibilitatea ca eforturile comerciale să producă rezultate până în 2033, pregătindu-se pentru impactul major pe care tehnologia îl poate avea.

Impactul ar putea fi revoluționar în mai multe domenii

Când vor deveni disponibile, calculatoarele cuantice vor rămâne instrumente pentru specialiști, dar impactul lor ar putea fi revoluționar în mai multe domenii. Cele mai utilizate forme de criptare ar putea fi compromise, ceea ce înseamnă că informațiile de azi ar putea fi vulnerabile mâine, dacă nu se trece la criptografie rezistentă la calculul cuantic. În știință, ele ar putea facilita descoperiri în materiale sau medicamente, iar în finanțe ar putea ajuta la înțelegerea riscurilor complexe și la stabilirea mai precisă a prețurilor pe piețe.

Totuși, chiar și pentru cei mai mari investitori, a fost greu să știe cât de devreme să se pregătească pentru o tehnologie aparent de neatins. Experiența arată că investițiile prea timpurii riscă eșecul sau dezamăgirea, așa cum s-a întâmplat în trecut cu perioadele de entuziasm excesiv din domeniul inteligenței artificiale.

Deși prototipurile de calculatoare cuantice există deja, există încă provocări inginerești semnificative. Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a avertizat recent că mașinile practice ar putea fi încă la 20 de ani distanță, deși alții cred că progresul ar putea fi mai rapid. În plus, interacțiunea cu AI ar putea accelera dezvoltarea sau, dimpotrivă, reduce nevoia de computere cuantice, dar majoritatea experților estimează că cele două tehnologii vor evolua împreună, stimulând progresele în ambele domenii.

Specialiștii recomandă pregătirea din timp

Chiar dacă nu se știe exact când va începe era cuantică, specialiștii recomandă pregătirea din timp. Aceasta impliică dezvoltarea de algoritmi care să profite de proprietățile unice ale calculatoarelor cuantice și formarea unei forțe de muncă specializate. Experții în tehnologia cuantică sunt deja foarte căutați, iar cererea va crește pe măsură ce tehnologia devine industrială. Pregătirea acum ar putea face diferența între a profita de revoluție sau a rămâne în urmă.