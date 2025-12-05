MAI va avea un sistem de informații pentru cetățeni bazat pe AI / Ministerul a primit oferte de la șapte companii

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat licitația pentru un chatbot alimentat cu inteligență artificială pentru comunicare automatizată cu cetățenii. Potrivit Serviciului Electronic de Achiziții Publice (SEAP), soluția face parte din proiectul „D4eID – Digitalizare pentru promovarea cărții de identitate electronice”, finanțat prin PNRR, iar contractul are o valoare de 13 milioane de lei, fără TVA.

MAI va dezvolta 11 servicii publice electronice

Obiectivul principal al proiectului constă în „sprijinirea tranziției și adoptării cărții de identitate electronice de către cetățenii români”, potrivit caietului de sarcini. MAI va dezvolta 11 servicii publice electronice, dar va și realiza și desfășura campanii de conștientizare asupra avantajelor cărții electronice de identitate.

Serviciile publice care vor fi implementate vor fi puse la dispoziția cetățenilor prin portalul hub.mai.gov.ro. În prezent, potrivit MAI, persoanele care întâmpină probleme în utilizarea portalului au opțiunea de a transmite o solicitare de suport tehnic către adresa suport.hub@mai.gov.ro, în vederea rezolvării problemei întâmpinate.

Șapte companii și-au arătat interesul pentru a dezvolta chatbot-ul MAI. Ministerul vrea ca acest sistem IT să prelucreze toate cererile de suport cu scopul de a le repartiza automat pe diversele nivele de suport și de a ușura munca operatorilor umani. Vom putea comunicat cu chatbot-ul atât prin scris, cât și vocal.