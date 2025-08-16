Marea Britanie recomandă ștergerea emailurilor și fotografiilor vechi pentru a combate seceta / Legătura dintre stocarea datelor și consumul de apă

Guvernul britanic le cere cetățenilor să ia o măsură neobișnuită pentru a economisi apă în timpul secetei: să șteargă emailuri, fotografii și fișiere vechi. Recomandarea apare într-un comunicat al National Drought Group, care caută modalități de reducere a presiunii asupra resurselor de apă, inclusiv asupra centrelor de date, ale căror operațiuni necesită cantități mari de apă pentru răcire, conform InterestingEngineering.

„Alegerea unor gesturi simple, de zi cu zi – cum ar fi oprirea robinetului sau ștergerea emailurilor vechi – ajută cu adevărat efortul colectiv de reducere a cererii și de protejare a sănătății râurilor și a faunei sălbatice”, a declarat Helen Wakeham, director pentru apă în cadrul Environment Agency.

În prezent, cinci regiuni din Marea Britanie – inclusiv Yorkshire, West Midlands și Greater Manchester – au declarat oficial stare de secetă, iar alte șase se confruntă cu „perioade prelungite de secetă”. Situația este agravată de valuri repetate de căldură, august aducând al patrulea episod de caniculă din această vară. Perioada de șase luni încheiată în iulie este cea mai uscată din 1976 încoace.

Potrivit autorităților, campaniile publice de economisire a apei au avut deja efecte. În regiunea Severn Trent, cererea a scăzut cu 20% după apelurile lansate la mijlocul lunii iulie.

Centrele de date găzduiesc servere pentru servicii precum emailuri, stocarea de fotografii și documente sau antrenarea modelelor de inteligență artificială. Aceste facilități consumă cantități semnificative de apă pentru răcire. Conform datelor Universității Oxford, un centru de date de 1 megawatt – suficient pentru a alimenta aproximativ 1.000 de locuințe – poate consuma anual 26 de milioane de litri de apă în sistemele tradiționale de răcire.

Producerea energiei pentru aceste centre crește și mai mult amprenta de apă, deoarece centralele pe combustibili fosili și cele nucleare au nevoie de volume mari de apă pentru răcire și generarea de abur.

Mai multe companii din sectorul tehnologic au început să implementeze soluții pentru reducerea consumului.

Microsoft a testat amplasarea centrelor de date sub apă și răcirea prin imersiune lichidă. Meta folosește un sistem de răcire cu membrană (StatePoint Liquid Cooling) care diminuează consumul de apă față de metodele tradiționale. Google utilizează apă reciclată pentru răcire în centrul său din Douglas County, Georgia, și intenționează să devină „pozitivă la apă” până în 2030.

Alte soluții se bazează pe resursele locale. În Toronto, compania Equinix răcește serverele cu apă rece preluată de la adâncime din Lacul Ontario, iar în Suedia, Danemarca și Finlanda, căldura reziduală de la centrele de date este utilizată pentru încălzirea clădirilor.

Environment Agency nu a precizat câtă apă s-ar putea economisi în mod direct prin ștergerea fișierelor, însă inițiativa urmărește să atragă atenția asupra impactului pe care infrastructura digitală îl are asupra mediului.

Autoritățile continuă să promoveze și metode tradiționale de economisire a apei, precum repararea scurgerilor. O toaletă defectă poate irosi între 200 și 400 de litri de apă pe zi.

În contextul în care condițiile climatice mențin presiunea asupra resurselor de apă, oficialii britanici consideră că atât schimbările industriale ample, cât și micile acțiuni individuale sunt necesare pentru reducerea consumului. „Aceste mici gesturi ajută cu adevărat atunci când sunt adoptate de milioane de oameni”, a subliniat Helen Wakeham, chiar dacă asta înseamnă să golești căsuța de email pentru a ajuta la menținerea râurilor în viață.