Statele Unite au decis să relaxeze parțial restricțiile în ceea ce privește exportul de cipuri avansate pentru inteligență artificială către China. Washingtonul va permite companiei Nvidia să vândă modelul H200 pe piața chineză, însă doar în condiții stricte.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Măsura, anunțată marți de Departamentul Comerțului al SUA, pune în aplicare o schimbare de politică semnalată luna trecută de președintele Donald Trump și marchează o turnură importantă în războiul tehnologic dintre Washington și Beijing.

Nvidia va putea livra cipuri H200 către clienți chinezi

Concret, Nvidia va putea livra cipuri H200 către clienți chinezi doar dacă demonstrează că există o aprovizionare „suficientă” pe piața americană și dacă fiecare tranzacție primește aprobări individuale. Cele mai avansate procesoare ale companiei rămân, însă, interzise la export către China.

Decizia vine într-un context complicat, în care autoritățile chineze par tot mai reticente față de tehnologia americană. Potrivit publicației TechXplore, oficiali de la Beijing au transmis unor companii locale că achizițiile de cipuri H200 vor fi aprobate doar în situații speciale, precum utilizarea în cercetare universitară sau în laboratoare de dezvoltare. În paralel, guvernul chinez ar analiza impunerea unor cote minime de utilizare a cipurilor produse de rivali interni ai Nvidia.

Administrația Biden blocase aproape complet exporturile de cipuri AI către China

Într-un comunicat oficial, Biroul pentru Industrie și Securitate din cadrul Departamentului Comerțului al SUA a precizat că politica de evaluare a licențelor pentru cipurile H200 a fost modificată: de la o prezumție de respingere automată la analizarea cererilor de la caz la caz.

Această abordare mai flexibilă contrastează puternic cu linia dură adoptată de administrația Biden, care blocase aproape complet exporturile de cipuri AI către China din motive de securitate națională, invocând riscul utilizării lor în scopuri militare.

În decembrie, Donald Trump anunțase că a ajuns la un acord cu președintele chinez Xi Jinping care permite exportul cipurilor H200, cu condiția ca guvernul american să primească 25% din valoarea vânzărilor. Anunțul a stârnit controverse la Washington, unde democrații din Congres au criticat dur decizia, avertizând că aceasta ar putea sprijini direct economia și capacitățile militare ale Chinei.

Jensen Huang a pledat constant pentru acces limitat pe piața chineză

De cealaltă parte, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a pledat constant pentru acces limitat pe piața chineză, argumentând că este esențial ca ecosistemele globale de inteligență artificială să fie construite pe tehnologie americană. GPU-urile Nvidia sunt componente-cheie în antrenarea modelelor de AI care stau la baza boomului inteligenței artificiale generative, declanșat în 2022 de lansarea ChatGPT.

Nvidia domină piața globală a procesoarelor grafice și a devenit recent cea mai valoroasă companie din lume, pe fondul cererii explozive pentru tehnologie AI. Totuși, cipurile H200 sunt deja cu aproximativ un an și jumătate în urma celor mai performante produse ale companiei, care vor rămâne inaccesibile Chinei.

Beijingul accelerează dezvoltarea propriilor alternative

Între timp, Beijingul accelerează dezvoltarea propriilor alternative. Jensen Huang a avertizat în repetate rânduri că China este la doar „nanosecunde” în urma Statelor Unite în cursa pentru cipuri avansate. Această afirmație pare susținută de evoluțiile recente.

Ca un exemplu, startup-ul chinez Zhipu AI a anunțat că și-a antrenat noul generator de imagini folosind cipuri Huawei produse local. Compania a descris realizarea drept primul model multimodal de ultimă generație antrenat integral pe hardware chinezesc.

Fereastra de oportunitate s-ar putea închide rapid

Zhipu AI s-a listat săptămâna trecută la bursa din Hong Kong, iar acțiunile sale au crescut cu aproximativ 75%, devenind unul dintre cele mai spectaculoase IPO-uri recente din China. Evoluția reflectă optimismul investitorilor față de sectorul inteligenței artificiale și al semiconductorilor, chiar dacă persistă temeri legate de o eventuală supraevaluare a pieței.

Relaxarea restricțiilor pentru Nvidia ar putea oferi companiei un nou impuls financiar, dar semnalele venite din China arată că fereastra de oportunitate s-ar putea închide rapid, pe măsură ce Beijingul își consolidează propria industrie de cipuri și reduce dependența de tehnologia americană.