Că ne place sau nu, internetul a devenit o componentă indispensabilă pentru întreaga lume. Ca un exemplu, el susține ecosistemul financiar la fel ca și pe cel de consum global, și permite comunicarea și tranzacțiile instantanee. Și totuși, deși sistemul este esențial pentru enorm de multe activități umane, el este extrem fragil, și poate provoca pierderi de miliarde de dolari și inconveniente majore atunci când o parte a sa se blochează, subliniază Bloomberg.

În 2025, întreruperile de serviciu au devenit tot mai frecvente, iar problemele tehnice la mari furnizori de infrastructură web au afectat milioane de utilizatori. O pană de 15 ore la centrele de date Amazon.com Inc. din octombrie a generat blocaje globale. La mijlocul lunii noiembrie, o defecțiune la firma de securitate web Cloudflare Inc. a făcut ca mai multe site-uri, inclusiv ChatGPT și platforma de socializare X, să fie inaccesibile.

Poate părea ciudat ca o problemă la un singur furnizor să poată declanșa un efect de domino. Motivul stă însă în modul în care internetul a evoluat și în compromisurile de cost și eficiență făcute de companiile ale căror servicii sunt folosite de milioane de oameni.

Cum accesează utilizatorii internetul

Când un utilizator, ca un exemplu, tastează google.com pe telefon sau computer, are loc un proces complex, dar extrem de rapid. Toate dispozitivele (telefoane, PC-uri, servere) conectate la internet primesc identificatori numiți adrese IP și folosesc Sistemul de Nume de Domeniu (DNS) pentru a se localiza și a comunica între ele. În același timp, site-urile și aplicațiile precum Google sunt alcătuite din pachete de date care conțin text, imagini și funcționalități.

Pentru a încărca Google, dispozitivul utilizatorului trimite o cerere pentru aceste pachete prin WiFi, date mobile sau conexiune prin cablu. Cererea călătorește prin infrastructura fizică, routere, cabluri, switch-uri, centre de date regionale și, uneori, cabluri submarine, până ajunge la serverul Google corespunzător. Serverul examinează cererea și trimite pachetele relevante înapoi către utilizator prin aceleași rețele globale.

Întreruperile apar atunci când ceva nu funcționează în această rețea interconectată. Iar o mare parte a motivului pentru care penele afectează acum milioane de utilizatori este creșterea utilizării cloud computing.

De ce întreruperile par atât de disruptive

O schimbare majoră în funcționarea internetului ține de locul unde sunt stocate datele și infrastructura. În anii ’90 și începutul anilor 2000, orice companie cu site propriu deținea servere la sediul său sau le închiria de la altă companie, dar le gestiona direct. Pentru utilizatorul individual, stocarea informațiilor era locală (muzică, poze, fișiere erau păstrate pe hard disk). Orice problemă afecta doar acele date și nu întreaga rețea.

Cloud computing a devenit mainstream după ce Amazon, cunoscut în principal ca retailer online, a realizat că inginerii săi pierd mult timp pentru a rezolva probleme comune legate de infrastructura și stocarea datelor. Compania a construit o infrastructură partajată și apoi a extins conceptul pentru întreaga rețea.

Acum, majoritatea utilizatorilor și companiilor depind de cloud. Amazon Web Services, Microsoft Azure și Google Cloud domină acest domeniu la nivel global, acolo unde operează milioane de servere în centre de date organizate pe regiuni. Defecțiunile dintr-o regiune pot avea impact disproporționat asupra serviciilor. De exemplu, întreruperea AWS din octombrie a fost cauzată de un bug la un serviciu cheie, ceea ce a provoct efecte în lanț și a afectt mai multe site-uri majore.

De ce dependența de câțiva furnizori majori poate fi riscantă

AWS și Azure controlează peste 70% din piața de cloud. Această concentrare oferă avantaje financiare și tehnologice, dar și riscuri. O singură pană poate afecta întregi segmente ale internetului. Peste toate, companiile mari își structurează infrastructura astfel încât migrarea către alți furnizori să fie dificilă și costisitoare.

Chiar și servicii populare și în general fiabile, precum CrowdStrike, pot provoca probleme majore prin actualizări software în cloud. În iulie 2024, o actualizare defectuoasă a cauzat “Blue Screen of Death” pentru milioane de calculatoare simultan, fapt ca re nu a făcut să demonstreze încă o dată cât de interconectată a devenit infrastructura.

Cum se pot proteja companiile și utilizatorii

Companiile pot preveni efectele întreruperilor cu o planificare în avans (prin a folosi servicii de back-up, a crea servere interne pentru serviciile critice sau adaptând infrastructura pentru redundanță_.

În cazul utilizatorilor obișnuiți, opțiunile sunt limitate în timpul unei pene majore, iar singura soluție este să aștepte remedierea de către furnizorul de cloud.