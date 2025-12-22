STUDIU Românii și-au planificat cumpărăturile de Black Friday, în loc să facă achiziții impulsiv / Evenimentul din noiembrie dă tonul pentru achizițiile de Crăciun

Black Friday, cel mai așteptat eveniment de cumpărături al anului, a generat în România cumpărături planificate. Potrivit unui studiu realizat de agenția Starcom România, citat de StartupCafe.ro, acest lucru semnalează și maturizarea comportamentului românilor în privința reducerilor din magazine.

Rată de conversie a achizițiilor de 94%

Comportamentul cumpărătorilor este dominat acum de planificare, informare și achiziții bine calculate. Astfel, din cei 84% dintre români care au vrut să facă achiziții de Black Friday, 79% au și realizat. Asta se traduce într-o rată de conversie de 94%.

„Black Friday rămâne un eveniment relevant pentru români, fiind perceput ca o oportunitate strategică de a face achiziții importante – produse pe care, în mod normal, le-ar cumpăra mai greu pe parcursul anului. În același timp, consumatorii profită de reduceri și pentru a-și acoperi nevoile cotidiene, semn al unui comportament mai calculat și mai atent la buget”, a declarat Mirela Mirică, Media Research Specialist la Starcom România.

Datele studiului relevă o preferință evidentă pentru mesaje clare și practice, acestea fiind cele care atrag românii să facă cumpărături. De asemenea, un număr tot mai mare de consumatori afirmă că promoțiile timpurii le cresc interesul, documentarea pentru promoții începând chiar și cu o lună înainte de Black Friday.

Online-ul a dominat, dat experiența fizică rămâne relevantă

Chiar dacă 79% dintre cumpărători admit că au făcut achiziții neplanificate, acestea apar pe fondul unei structuri clare de decizie. 64% dintre consumatori au reușit să cumpere exact ce și-au propus, iar 73% indică reducerile ca principal factor declanșator al achiziției.

Cumpărăturile online rămân canalul dominant de Black Friday, datorită comodității și accesului rapid la reduceri. Cu toate acestea, magazinele fizice își păstrează relevanța pentru anumite categorii de produse, unde testarea sau achiziția imediată sunt importante. Telefonul mobil rămâne dispozitivul preferat, atât pentru planificare, cât și pentru cumpărare.

Tot mai mulți români folosesc Black Friday ca punct de plecare pentru cumpărăturile de Crăciun. Aceștia își planifică din timp achizițiile, iar cheltuielile sunt distribuite pe mai multe luni. Astfel, se evită achizițiile impulsive și arată o abordare mai rațională asupra consumului sezonier.

Cercetarea a fost efectuată pe un eșantion reprezentativ format din 985 respondenți, utilizatori de internet din mediul urban. Pentru a capta cu acuratețe diferențele dintre planificare și comportamentul final de achiziție, aceiași participanți au fost intervievați în ambele etape ale studiului.