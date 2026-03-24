Românii continuă să caute combustibil mai ieftin peste graniță, iar Ruse a devenit una dintre destinațiile preferate în ultimele săptămâni. Diferențele de preț nu sunt uriașe la prima vedere, dar suficient de mari cât să conteze la un plin.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În timp ce în România un litru de benzină a ajuns la aproximativ 1,60 euro, la Ruse acesta se vinde în jur de 1,45 euro. Situația se repetă și la motorină: 1,70 euro pe litru în România, comparativ cu sub 1,56 euro în Bulgaria. Pentru mulți șoferi care trec frecvent frontiera, economia devine evidentă.

Această migrație a consumatorilor nu este întâmplătoare. Bulgaria reușește să mențină unele dintre cele mai scăzute prețuri la carburanți din regiune, în ciuda contextului internațional tensionat și a crizei din Orientul Mijlociu. În consecință, benzinăriile din zona de frontieră au devenit un punct constant de oprire pentru șoferii din țările vecine, potrivit dunavmost.com.

Trafic constant la Podul Dunării

În zona punctului de trecere a frontierei de la Podul Dunării, fluxul de mașini cu numere românești este tot mai vizibil. Comercianții locali spun că o bună parte dintre clienți sunt persoane care călătoresc în interes de serviciu și profită de prețurile mai mici ori de câte ori au ocazia. Informațiile sunt confirmate și de BNT, care citează operatori din zonă.

Pe termen scurt, acest aflux aduce volume suplimentare de vânzări. Pe termen lung însă, tabloul este mai complicat.

Presiune pe piața locală și temeri de faliment

Paradoxal, chiar și cu mai mulți clienți, proprietarii de benzinării din regiunea Ruse trag un semnal de alarmă. Ei avertizează că tendința de scumpire a carburanților ar putea continua, iar presiunea pe marje devine tot mai mare.

În aceste condiții, există riscul ca unele puncte de vânzare să nu mai poată susține activitatea. Reprezentanții industriei cer intervenții rapide din partea autorităților, invocând pericolul unor falimente și închideri definitive.

Măsuri în România: fără reduceri de taxe

Între timp, la București, autoritățile încearcă să țină sub control piața internă prin alte instrumente. Guvernul a anunțat restricții asupra exportului de petrol și produse petroliere, iar marja comercială urmează să fie fixată la 50% din media anului precedent.

Totodată, ponderea biocombustibilului obligatoriu a fost redusă de la 8% la 2%, o măsură gândită pentru a sprijini producătorii locali. Cu toate acestea, reducerea TVA-ului sau a accizelor nu este luată în calcul în acest moment.

Pentru șoferii români, realitatea rămâne simplă: cât timp diferențele de preț persistă, drumul până la Ruse continuă să merite. Pentru transportatori în special, economiile cumulate pot deveni semnificative de la o lună la alta.