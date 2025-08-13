Măsură fără precedent în SUA: Comisia pentru Comerț Internațional impune o excludere de pe piață asupra unui grup chinez pentru furtul de secrete comerciale ale Samsung

Samsung Display a câștigat practic un proces în SUA împotriva BOE Technology Group, autoritatea de supraveghere a comerțului din Washington impunând o interdicție de import de aproape 15 ani asupra panourilor cu diode organice emițătoare de lumină (OLED) ale rivalului chinez, au declarat miercuri surse apropiate dosarului, potrivit TheChosunDaily.

Samsung Display a obținut o victorie istorică în litigiul comercial din SUA împotriva rivalului chinez BOE Technology, autoritățile de reglementare impunând cea mai lungă interdicție de comercializare din istoria Comisiei pentru Comerț Internațional a SUA.

Hotărârea preliminară, emisă pe 11 iulie și făcută publică săptămâna aceasta, a constatat că BOE și șapte filiale ale sale au deturnat secretele comerciale ale Samsung privind ecranele OLED, încălcând secțiunea 337 din Legea tarifelor vamale a SUA. ITC (International Trade Commission) din SUA a concluzionat că acțiunile BOE au cauzat „prejudicii substanțiale și amenințări grave” companiei Samsung, în ciuda măsurilor de protecție „exemplare” pe care aceasta le-a luat pentru a-și proteja tehnologia.

Dacă va fi menținută în decizia finală care va fi luată în noiembrie, ordonanța ar împiedica BOE să importe panouri OLED sau să desfășoare orice activități de vânzare, marketing sau inventariere în SUA timp de 14 ani și opt luni – o durată calculată prin adăugarea timpului de dezvoltare pentru fiecare secret comercial furat, diferit de măsura obișnuită pentru un singur produs. Avocații din industrie au declarat că această abordare este fără precedent și semnalează o poziție mai dură a SUA față de încălcările drepturilor de proprietate intelectuală din China.

Interdicția generală va obliga probabil BOE să iasă din lanțul de aprovizionare al iPhone-urilor Apple și din alte proiecte de dispozitive de ultimă generație din SUA, cum ar fi ochelarii inteligenți Meta. BOE a depășit pentru scurt timp LG Display în al doilea trimestru, devenind al doilea furnizor de panouri OLED mici pentru iPhone-uri, cu o cotă de 22,7%, potrivit datelor de piață.

Samsung Display, care a investit miliarde de dolari în cercetarea și dezvoltarea OLED din 1997, a acuzat BOE că a angajat angajați actuali și foști ai săi și că a exercitat presiuni asupra furnizorilor pentru a obține informații confidențiale, permițând grupului cu sediul în Shenzhen să-și intensifice rapid producția după intrarea pe piața OLED în 2013.

ITC a acceptat majoritatea pretențiilor Samsung și a adăugat o cerință de „garanție de 100%” pentru orice importuri condiționate în perioada de revizuire — o măsură care, potrivit oficialilor din industrie, subliniază intenția sa de a aplica strict interdicția.

Analiștii au afirmat că această decizie va consolida poziția dominantă a producătorilor sud-coreeni de ecrane în segmentul premium și ar putea schimba traiectoria pieței globale a ecranelor OLED, unde rivalii chinezi au câștigat cote de piață prin prețuri agresive. De asemenea, aceasta ar putea constitui un precedent pentru măsuri mai ferme ale SUA împotriva firmelor chineze acuzate de furt de proprietate intelectuală.

„Este un avertisment împotriva strategiei Chinei de a obține tehnologie prin mijloace ilicite și de a o utiliza pentru a domina piețele”, a declarat un director din industria tehnologică.

Unii observatorii din industrie au afirmat însă că hotărârea nu va duce la o scădere semnificativă a cotei de piață a BOE în sectorul OLED, deoarece produsele finite echipate cu panourile sale, inclusiv iPhone-urile Apple, nu ar fi supuse restricției.

„Deși este puțin probabil ca verdictul să ducă la o schimbare semnificativă pe piața OLED, acesta poate totuși să reprezinte o povară pentru produsele finite echipate cu panouri OLED chinezești”, a declarat un oficial din industrie. „Pe termen lung, companiile sud-coreene ar putea beneficia de avantaje pe piața OLED din SUA.”