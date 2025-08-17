NASA revoluționează industria aerospațială cu un aliaj imprimabil 3D ce rezistă la peste 1.000°C și care are o durată de viață de 1.000 de ori mai mare decât materialele actuale

Centrul de Cercetare NASA Glenn a câștigat premiul Commercial Invention of the Year pentru dezvoltarea unui material care promite să schimbe regulile jocului în aviație și explorarea spațială, se arată pe site-ul oficial al NASA.

Este vorba despre GRX-810, un aliaj imprimabil 3D, capabil să reziste la temperaturi extreme de peste 1.093°C și să aibă o durată de viață de peste 1.000 de ori mai mare decât aliajele convenționale de ultimă generație.

GRX-810, un aliaj proiectat pentru condiții extreme

Proiectat pentru condiții extreme, GRX-810 folosește o tehnologie avansată de întărire prin dispersie de oxizi (oxide dispersion strengthened – ODS), care îi oferă maleabilitate sporită și rezistență excepțională. Aliajul este destinat componentelor critice din motoarele de aeronave și rachete, unde materialele clasice cedează mult mai repede.

„Este un pas uriaș pentru durabilitatea și performanța echipamentelor aerospațiale”, au declarat co-liderii echipei, dr. Timothy Smith și dr. Christopher Kantzos. Echipa de inventatori îi include și pe Robert Carter și dr. Michael Kulis.

Patru companii americane au primit licențe exclusive pentru producerea GRX-810

Patru companii americane au primit licențe exclusive pentru producerea și comercializarea noului material, replicând procesul brevetat de NASA Glenn. Acest parteneriat va genera beneficii economice directe, reprezentând o recuperare a investiției publice în cercetare.

NASA Glenn a primit și o mențiune onorifică pentru proiectul High-Rate Delay Tolerant Networking (HDTN), o tehnologie de comunicații capabilă să transfere date la mare viteză în spațiu, chiar și în condiții în care semnalul tradițional ar fi imposibil.