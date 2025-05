Noua eră a divertismentului acasă: Samsung Vision AI vine cu televizoare ultra-inteligente

Samsung Electronics Co., Ltd. anunță că cea mai recentă gamă de televizoare și dispozitive audio-video (AV) pentru 2025 va fi disponibilă în Europa începând cu 26 mai. Pentru a marca această lansare și pentru a evidenția potențialul noii tehnologii Samsung Vision AI, compania a organizat evenimentul „The Home of Vision”, un concept care aduce în prim-plan rolul inteligenței artificiale în experiențele de vizionare, de la filme, la jocuri și sporturi.

Evenimentul „Home of Vision” a fost conceput ca o experiență imersivă, care a transpus viziunea Samsung asupra viitorului: transformarea televizorului dintr-un simplu ecran într-un companion inteligent pentru casa conectată — adaptabil, personalizat și capabil să devină centrul vieții de acasă.

Descoperiți întregul potențial al inteligenței artificiale vizuale acasă

Evenimentul „The Home of Vision” a inclus zone interactive dedicate celor mai populare moduri de consum TV — jocuri, filme și sport — și a demonstrat cum Samsung Vision AI nu doar îmbunătățește imaginea și sunetul, ci transformă fundamental modul în care utilizatorii interacționează cu televizorul.

Home cinema cu inteligență artificială

Un spațiu de tip home cinema a recreat scene de film iconice cu o claritate și o profunzime impresionante, grație optimizării AI. Tehnologiile avansate analizează conținutul și mediul ambiant, ajustând automat imaginea pentru o experiență cinematografică personalizată.

Funcția AI Sound analizează acustica încăperii și adaptează sunetul în timp real, oferind o experiență audio bogată, spațială, care „te învăluie”. Performanțele audio au fost îmbunătățite semnificativ, mai ales în combinație cu noile soundbaruri Samsung Q-Series, care se sincronizează cu televizorul prin tehnologia Q-Symphony, creând o atmosferă cinematografică autentică.

Sport ca pe stadion, acasă

Zona dedicată sportului a evidențiat modul în care Vision AI personalizează vizionarea în funcție de tipul de conținut și de preferințele utilizatorului. Funcția AI Motion Enhancer Pro corectează rezoluția redusă, reduce neclaritatea și urmărește mingea în timp real, optimizând calitatea imaginii pentru sporturi dinamice precum fotbalul. Rezultatul? Fiecare mișcare apare clar, iar experiența e comparabilă cu cea de pe stadion.

Gaming de ultimă generație

Pentru pasionații de jocuri, zona de gaming inspirată din e-sports a inclus display-uri QLED 4K QN90F și iluminare dinamică. Funcția AI Auto Game Mode detectează automat genul și titlul jocului, ajustând setările pentru o experiență optimă. Jucătorii nu mai trebuie să umble prin meniuri – televizorul se adaptează singur, în timp real, indiferent dacă e vorba de un joc de strategie (RTS) sau un shooter (FPS).

Tehnologie de top pentru imagine și sunet

Noile televizoare Samsung 2025 integrează tehnologia Quantum Dot, oferind culori vii și realiste, și vin echipate cu tehnologia Glare-Free (anti-reflexie), prezentă acum și pe modele Neo QLED și OLED. Noul material anti-reflexie menține profunzimea negrului și claritatea imaginii chiar și în camere puternic iluminate.

Modele precum HW-Q990F și HW-Q930F oferă un sunet surround tridimensional cu suport Dolby Atmos și DTS:X, completând o experiență audio-vizuală superioară.