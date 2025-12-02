Nvidia lansează un nou software open-source dedicat dezvoltării vehiculelor autonome

Nvidia a lansat luni un nou software open-source destinat să accelereze dezvoltarea vehiculelor autonome, folosind cele mai noi tehnici de ”reasoning” din inteligenţa artificială, transmite Reuters, potrivit News.ro.

Compania, devenită recent cea mai valoroasă din lume datorită cipurilor sale esenţiale pentru IA, continuă şi prin partea sa de cercetare software, publicând un cod deschis pe care alţi jucători, precum Palantir, îl pot adopta.

Noua platformă, numită Alpamayo-R1, este un model de tip ”vision-language-action”: vehiculul autonom transformă imaginile captate de senzori în descrieri în limbaj natural, pe care apoi le foloseşte pentru a decide acţiunile următoare.

Elementul revoluţionar este faptul că modelul ”gândeşte cu voce tare” pe măsură ce planifică traiectoria, de exemplu, notează că observă o pistă de biciclete şi îşi ajustează direcţia.

Software-ul tradiţional pentru conducerea autonomă explica doar limitat de ce un vehicul alegea un anumit traseu, ceea ce îngreuna identificarea problemelor de siguranţă.

”Unul dintre motivele pentru care am făcut acest software open-source este ca dezvoltatorii şi cercetătorii să poată înţelege cum funcţionează aceste modele, astfel încât industria să poată crea standarde comune de evaluare”, a declarat pentru Reuters Katie Washabaugh, manager senior în divizia auto a Nvidia.

Lansarea marchează un pas important în direcţia transparenţei şi colaborării în domeniul maşinilor autonome.