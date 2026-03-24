O berărie din California a lansat prima bere din lume produsă cu CO₂ extras direct din aer

O berărie artizanală din California propune o inovație care ar putea schimba regulile industriei. Este vorba despre prima bere din lume carbonatată cu dioxid de carbon captat direct din atmosferă. Proiectul aparține companiei Aircapture, în parteneriat cu Almanac Beer Co., și marchează o posibilă alternativă la sursele tradiționale de CO₂.

Noul produs, denumit „Flow – Clean Air Edition”, este realizat cu ajutorul unui sistem instalat chiar în incinta berăriei din Alameda, care extrage dioxid de carbon din aerul ambiental și îl transformă în gaz de puritate alimentară, utilizat ulterior în procesul de fabricație, anunță Interesting Engineering.

O soluție după criza de CO₂

Lansarea vine la câțiva ani după criza de dioxid de carbon din 2022, care a afectat puternic industria alimentară și a băuturilor din Statele Unite. În mod obișnuit, CO₂ utilizat în producție provine din procese industriale legate de combustibili fosili, precum fabricarea de amoniac sau etanol.

Această dependență a devenit o vulnerabilitate majoră. Atunci când producția industrială scade sau este redirecționată, aprovizionarea cu CO₂ este perturbată, iar costurile cresc.

De la produs secundar la resursă locală

Tehnologia dezvoltată de Aircapture schimbă acest model. În loc să depindă de furnizori externi, berăria își produce propriul CO₂, direct la fața locului. Sistemul generează dioxid de carbon lichid cu o puritate de 99,999%, care depășește standardele din industria băuturilor.

Această abordare transformă CO₂ dintr-un produs secundar volatil într-o resursă locală, controlabilă, care reduce riscurile legate de fluctuațiile pieței și de întreruperile din lanțul de aprovizionare.

Tehnologie rapid de implementat

Spre deosebire de proiectele mari de captare a carbonului, care necesită investiții masive și ani de dezvoltare, sistemul utilizat aici este modular și poate fi integrat rapid în infrastructura existentă.

La Almanac Beer Co., instalarea s-a realizat fără a perturba producția, iar CO₂ captat este introdus direct în procesul de fabricare a berii, într-un circuit aproape închis.

Implicații dincolo de industria berii

Reprezentanții Aircapture susțin că tehnologia ar putea fi aplicată și în alte sectoare, precum industria alimentară, refrigerare, agricultură sau construcții.

Proiectul are și o componentă de mediu. O parte din veniturile obținute din vânzarea berii vor fi direcționate către Carbon180, organizație care promovează politici de eliminare a carbonului.

În prezent, „Flow – Clean Air Edition” este deja disponibilă în peste 800 de puncte de vânzare din California, inclusiv în mari rețele comerciale.