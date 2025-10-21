OpenAI lansează browserul web Atlas / Intră în competiție directă cu Google Chrome, Comet de la Perplexity și alte platforme de navigare

OpenAI, compania din San Francisco cunoscută pentru ChatGPT, a anunțat marți lansarea propriului browser web, numit Atlas, un pas care o plasează în competiție directă cu Google Chrome, cel mai utilizat browser din lume. Decizia vine într-un moment în care tot mai mulți utilizatori folosesc inteligența artificială pentru a naviga și a căuta informații online, potrivit Associated Press.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Prin lansarea browserului Atlas, OpenAI își propune să devină o poartă principală către internet, ceea ce i-ar putea aduce un volum mai mare de trafic și venituri din publicitatea digitală. Deși ChatGPT are deja peste 800 de milioane de utilizatori, majoritatea folosesc versiunea gratuită, iar compania înregistrează pierderi. Lansarea unui produs de larg consum precum un browser ar putea reprezenta un pas important spre profitabilitate.

Atlas este disponibil inițial pe laptopurile Apple, urmând să fie lansat ulterior și pentru Windows, iOS și Android. Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a descris noul produs ca fiind „o oportunitate rară, care apare o dată la un deceniu, de a regândi ce poate fi un browser și cum ar trebui folosit”.

Altman a subliniat că OpenAI vede în Atlas nu doar un instrument de navigare, ci o platformă care integrează complet capabilitățile de inteligență artificială ale ChatGPT. Unul dintre elementele centrale ale browserului este „modul agent”, o funcție premium care permite sistemului să acceseze laptopul utilizatorului și să navigheze automat pe internet în locul acestuia, folosind informațiile din istoricul de navigare și preferințele personale. „Folosește internetul în locul tău”, a explicat Altman, adăugând că browserul explică procesul de căutare pe măsură ce îl efectuează.

Lansarea vine la scurt timp după ce un director OpenAI a afirmat, într-o audiere federală, că firma ar fi fost interesată să cumpere Google Chrome, dacă un judecător ar fi impus vânzarea acestuia pentru a preveni abuzurile de monopol. Totuși, judecătorul Amit Mehta a respins cererea Departamentului de Justiție al SUA de a forța o astfel de vânzare, argumentând că evoluția rapidă a industriei AI modifică deja echilibrul competițional.

Atlas va trebui să se confrunte cu o concurență puternică: Chrome are aproximativ 3 miliarde de utilizatori la nivel global și a început deja să integreze funcții bazate pe tehnologia Gemini de la Google. Cu toate acestea, istoria arată că și giganții pot fi detronați. În 2008, când Chrome a fost lansat, Microsoft domina piața cu Internet Explorer, dar Google a reușit să atragă rapid utilizatorii datorită vitezei și eficienței.

Un alt jucător din industria AI, Perplexity, a lansat la începutul acestui an browserul Comet, exprimând, la rândul său, interesul de a cumpăra Chrome. Compania a făcut chiar o ofertă de 34,5 miliarde de dolari, care nu a avut succes după decizia judecătorului Mehta.

Sam Altman consideră că browserele tradiționale au rămas în urmă în ceea ce privește inovația. „Tab-urile au fost grozave, dar nu am mai văzut inovație reală în browsere de atunci”, a spus el într-o prezentare video. Potrivit acestuia, OpenAI mizează pe o transformare a modului în care oamenii folosesc internetul, înlocuind bara clasică de adrese cu o interfață de tip chatbot, capabilă să înțeleagă și să anticipeze nevoile utilizatorilor.