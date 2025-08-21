Restaurantul Tesla al lui Elon Musk și-a redus deja meniul și a restricționat programul la mai puțin de trei săptămâni după marea deschidere

Restaurantul Tesla Diner și-a deschis porțile pe 21 iulie, iar clienții au raportat aproape imediat cât de neplăcută a fost experiența lor. De la cozi obscen de lungi, la umbrele care zburau și loveau clienții, până la produse epuizate, restaurantul a devenit instantaneu un loc al dramelor, dar și al protestelor regulate împotriva lui Elon Musk.

Acum restaurantul a renunțat la majoritatea produselor inițiale din meniu, iar ceea ce era odată promovat ca un restaurant deschis non-stop își limitează acum acest privilegiu doar la proprietarii de autovehicule Tesla și alți proprietari de mașini electrice care își încarcă mașinile doar între 6 dimineața și miezul nopții, potrivit publicației Eater.

La doar câteva săptămâni după deschiderea Tesla Diner în Hollywood, stația de încărcare și restaurantul nu își respectă deja promisiunile. În ciuda cozilor imense de oameni și mașini de la început, meniul pare să fi fost mult redus. La deschidere, restaurantul servea biscuiți și sos, rulouri cu scorțișoară și înghețată, pe lângă burgeri, vafe și sandvișuri pentru micul dejun.

Începând cu 5 august, doar cinci sandvișuri, două garnituri, două arome de plăcintă, shake-uri și câteva băuturi răcoritoare erau disponibile pentru comandă din sistemul de infotainment Tesla din mașină.

Bucătarul-șef al Tesla Diner, Eric Greenspan, a declarat pentru Eater într-un mesaj text că meniul va fi „în continuă evoluție” și că „cererea fără precedent” ar fi determinat echipa să reducă meniul pentru a crește eficiența.

Produsele pentru micul dejun, cum ar fi vafele, care erau odată listate ca „mic dejun servit toată ziua”, ceea ce însemna că erau disponibile tot timpul, sunt acum servite doar dimineața.

La 5 august, sistemul de comandă prin ecran cu alertă geofence nu funcționa în afara localului, dar șoferii Tesla puteau comanda din mașinile lor odată ce parcau și începeau încărcarea.

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a anunțat pentru prima dată Tesla Diner în 2018, iar acesta s-a deschis în cele din urmă șapte ani mai târziu, într-o clădire retro-futuristă, cu două etaje, proiectată de Franz von Holzhausen, șeful departamentului de design al companiei.

În anii care au urmat anunțului privind deschiderea restaurantului, Musk a devenit o figură din ce în ce mai controversată, controversele din jurul său atingând apogeul în jurul alegerilor prezidențiale din 2024, când a susținut și a finanțat masiv campania președintelui Trump.

După preluarea funcției de către Trump, Musk a fost numit șef al Departamentului pentru Eficiența Guvernamentală (DOGE), reducând zeci de mii de locuri de muncă la nivel federal și aplicând reduceri devastatoare ajutoarelor umanitare ale SUA, printre numeroase alte măsuri puternic criticate. Musk a făcut, de asemenea, un gest în timpul inaugurării președintelui Trump, care a fost comparat pe scară largă cu un salut nazist, ceea ce a dus la reacții negative generalizate. De atunci, Musk și Trump s-au certat, Musk insultându-l pe președinte pe X pentru relația sa strânsă cu Jeffrey Epstein. Un sondaj Gallup recent arată că Musk este cea mai displăcută persoană din America.

Deschiderea Tesla Diner a fost urmată de reacții negative atât pe rețelele sociale, cât și în persoană, cu proteste în fața restaurantului încă din primul weekend. Mai multe surse media au relatat că vecinii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la restaurant, inclusiv cei ale căror balcoane sunt blocate de ecranele de 12 metri.

Elon și-a exprimat încrederea în acest concept combinat de stație de încărcare pentru vehicule electrice și restaurant, scriind pe fostul Tweeter, acum X chiar că Tesla va deschide mai multe restaurante în marile orașe din întreaga lume.

Se pare însă că Tesla Diner din Hollywood se confruntă cu aceleași probleme ca majoritatea promisiunilor lui Musk. Lansările de produse Tesla sunt adesea însoțite de întârzieri lungi (Cybertruck, Roadster de a doua generație, capacități complete de conducere autonomă, RoboTaxi etc.) și probleme semnificative de calitate.

Acum că producătorul auto s-a aventurat în domeniul restaurantelor, devine clar că operarea unui restaurant implică o serie de provocări, printre care costurile cu serviciile, forța de muncă și alimentele. Rămâne de văzut dacă Tesla Diner va reuși să readucă o mare parte din meniu sau dacă va mai rămâne în activitate.