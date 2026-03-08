Secretul cablului USB-C: Ce se întâmplă dacă îl conectezi invers?

Cablul USB-C a devenit standardul universal pentru majoritatea dispozitivelor electronice, după ce Uniunea Europeană a obligat inclusiv Apple să renunțe la propriul sistem de conectare.

Deși un singur cablu USB-C pentru toate gadgeturile pare simplu, există un detaliu tehnic important pe care puțini utilizatori îl cunosc, relatează PC Magazine și Act-Connectivity.

Reversibilitate limitată

Unul dintre avantajele USB-C este că se poate conecta în ambele orientări, eliminând nevoia de a căuta „partea bună” a cablului. Totuși, reversibilitatea are limite tehnice.

Cablul USB-C este format din 24 de pini, fiecare având o funcție specifică:

unii transportă curentul de încărcare;

alții gestionează transferul de date;

alții activează încărcarea rapidă.

Acești pini nu sunt interschimbabili, iar la cablurile de calitate inferioară, pinii responsabili de transferul de date SuperSpeed se află doar pe un singur rând.

Ce se întâmplă dacă îl conectezi invers?

Dacă introduci un cablu ieftin, în special o versiune sub USB 3.2, în orientarea greșită telefonul sau laptopul se va încărca în continuare, însă viteza maximă de transfer a fișierelor (până la 10 Gbps) nu mai este atinsă.

Pentru cei care folosesc cablul doar pentru încărcare, problema nu apare. În schimb, cablurile certificate de calitate au pinii poziționați astfel încât să funcționeze corect în ambele direcții.

Dacă transferi frecvent fișiere mari între dispozitive, este recomandat să investești într-un cablul USB-C certificat și de calitate. Diferența de viteză poate fi semnificativă și afectează experiența de utilizare.