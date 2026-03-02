Apple a prezentat oficial iPhone 17E, cel mai recent model din gama sa de telefoane entry-level. Dispozitivul pornește de la 599 de dolari pentru versiunea cu 256 GB și va fi disponibil în trei culori: negru, alb și roz. Anunțul face parte dintr-o serie de prezentări care au debutat în această săptămână, informează The Verge.

Noul iPhone 17E păstrează dimensiunea ecranului de 6,1 inci a predecesorului său, dar vine cu un Ceramic Shield 2, mai rezistent la zgârieturi și cu reflexii reduse. Telefonul adaugă, de asemenea, încărcare MagSafe cu suport Qi2, oferind încărcare wireless de până la 15W.

Prezentarea iPhone 17E vine la puțin peste un an după debutul iPhone 16E

Pe partea de performanță, iPhone 17E este echipat cu modemul C1X, versiunea de generație următoare a modemului propriu Apple, care, conform companiei, este de două ori mai rapid. Camera „fusion” de 48 megapixeli permite realizarea unui teleobiectiv 2x de calitate optică, oferind imagini clare și detaliate.

În paralel cu lansările hardware, Apple lucrează la o versiune mai personalizată a asistentului Siri, alimentată de Google Gemini AI, capabilă să înțeleagă contextul personal al utilizatorului și să acționeze direct pe ecran. Deși CEO-ul Apple, Tim Cook, a anunțat că aceste funcții vor fi disponibile primăvara aceasta, un raport Bloomberg sugerează că lansarea ar putea fi amânată.

Prezentarea iPhone 17E vine la puțin peste un an după debutul iPhone 16E, echipat cu ecran OLED de 6,1 inci, Action Button, port de încărcare USB-C și primul modem intern Apple. Noul model își propune să ofere o experiență de utilizare îmbunătățită, menținând în același timp accesibilitatea pentru segmentul entry-level.