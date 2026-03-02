dark
Apple lansează iPhone 17E, noul smartphone de nivel entry-level

George Radu
2 martie 2026
iPhone 17E
iPhone 17E/ Credit foto: Apple
Apple a prezentat oficial iPhone 17E, cel mai recent model din gama sa de telefoane entry-level. Dispozitivul pornește de la 599 de dolari pentru versiunea cu 256 GB și va fi disponibil în trei culori: negru, alb și roz. Anunțul face parte dintr-o serie de prezentări care au debutat în această săptămână, informează The Verge.

Noul iPhone 17E păstrează dimensiunea ecranului de 6,1 inci a predecesorului său, dar vine cu un Ceramic Shield 2, mai rezistent la zgârieturi și cu reflexii reduse. Telefonul adaugă, de asemenea, încărcare MagSafe cu suport Qi2, oferind încărcare wireless de până la 15W.

Pe partea de performanță, iPhone 17E este echipat cu modemul C1X, versiunea de generație următoare a modemului propriu Apple, care, conform companiei, este de două ori mai rapid. Camera „fusion” de 48 megapixeli permite realizarea unui teleobiectiv 2x de calitate optică, oferind imagini clare și detaliate.

În paralel cu lansările hardware, Apple lucrează la o versiune mai personalizată a asistentului Siri, alimentată de Google Gemini AI, capabilă să înțeleagă contextul personal al utilizatorului și să acționeze direct pe ecran. Deși CEO-ul Apple, Tim Cook, a anunțat că aceste funcții vor fi disponibile primăvara aceasta, un raport Bloomberg sugerează că lansarea ar putea fi amânată.

Prezentarea iPhone 17E vine la puțin peste un an după debutul iPhone 16E, echipat cu ecran OLED de 6,1 inci, Action Button, port de încărcare USB-C și primul modem intern Apple. Noul model își propune să ofere o experiență de utilizare îmbunătățită, menținând în același timp accesibilitatea pentru segmentul entry-level.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

