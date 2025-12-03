Xiaomi își extinde gama de produse pe care le vinde în România / Chinezii vin cu noi frigidere, aparate de aer condiționat și mașini de spălat

Anul viitor, Xiaomi vizează extinderea segmentelor de produse pe care le comercializează în România. Potrivit Economica.net, compania va aduce în țară mașini de spălat cu uscător, frigidere și aparate de aer condiționat, pe care le va putea vinde în primul lor magazin din România.

Linshan Zheng, Country Manager al Xiaomi Romania, a declarat că magazinul din mall-ul ParkLake reprezintă „un moment important în evoluția Xiaomi pe piața locală”.

„România este una dintre cele mai dinamice piețe din Europa Centrală și de Est, iar investiția în retail fizic reflectă angajamentul nostru pe termen lung față de această regiune și față de comunitatea Xiaomi”, a declarat Linshan Zheng, Country Manager, Xiaomi Romania.

În total, în jur de 300 de produse din toate categoriile sunt disponibile în magazin, inclusiv telefoane, aspiratoare, televizoare, monitoare, trotinete electrice ori soluții inteligente pentru casă. Conform Economica.net, printre cele mai populare produse se numără smartphone-urile Xiaomi 15T Pro, 15 Ultra și seria Redmi Note 14, alături de aspiratoarele robot din gama Xiaomi Robot Vacuum S20 și Xiaomi Robot Vacuum X20 și purificatoarele Smart Air Purifier 4.