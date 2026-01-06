dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Google introduce noi funcții Gemini pentru televizoare

Redacția TechRider
6 ianuarie 2026
Gemini-Google-TV
Sursa foto: Google
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Google a prezentat noi funcționalități pentru Google TV, alimentate de asistentul AI Gemini. Potrivit unui comunicat de presă, funcționalitățile au fost anunțate în cadrul Consumer Electronics Show (6-9 ianuarie, Las Vegas).

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Funcționalitățile vor fi inițial disponibile pe anumite TV-uri TCL

Google anunță că televizoarele vor putea folosi Gemini pentru a răspunde la întrebările utilizatorilor cu imagini, videoclipuri și actualizări în timp real, prin intermediul Deep Dives. Totodată, Gemini poate fi utilizat pentru a căuta persoane sau imagini specifice în biblioteca Google Photos. Aplicația va fi disponibilă și pe televizoarele Samsung, începând cu acest an.

Samsung intenționează să introducă Google Photos pe televizoarele sale din 2026

Utilizatorii pot folosi Nano Banana și Veo, instrumentele de creare și editare a imaginilor de la Google, pentru a „reimagina fotografiile personale”. De asemenea, Gemini poate modifica și setările televizoarelor, utilizatorii spunând care este problema. Spre exemplu, aceștia pot spune „ecranul este prea întunecat”, iar imaginea va fi reglată. Aceste funcții vor fi disponibile mai întâi pe anumite dispozitive TCL și pe alte dispozitive Google TV în următoarele luni.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...