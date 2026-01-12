Noua generație de televizoare care ajunge pe piață anul acesta oferă culori mai precise ca niciodată, datorită unui nou tip sofisticat de iluminare de fundal – RGB LED.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Dar ce este mai exact această nouă tehnologie pe care toți marii jucători din domeniu aleargă? După LED, QLED, mini LED, micro LED, OLED, QD OLED, facem cunoștiință cu RGB LED, care promite culori șocant de precise. Ascuns în spatele noilor panouri anunțate la CES 2026 de Hisense, Sony, Samsung și LG, RGB LED (numit, deloc ajutător, și micro RGB sau RGB mini LED) este tehnologia de ecran despre care vorbește toată lumea anul acesta, scrie G4Media.

Ce este RGB LED?

Televizoarele moderne concurează în principal la capitolele iluminare de fundal și redarea culorilor. Televizoarele LED cu iluminare laterală din trecut erau subțiri, dar tonurile cele mai întunecate tindeau spre gri, nu spre un negru autentic, arată WIRED.

Acest lucru a fost corectat în ultimii ani prin diverse tehnologii. Quantum dots ajută culorile să arate mai bine pe cele mai noi televizoare LED (adesea numite QLED). Tehnologii precum iluminarea LED pe mai multe zone (iar mai recent mini-LED) folosesc mii de LED-uri albe minuscule pentru a ilumina anumite porțiuni ale ecranului din spate. Televizoarele OLED („organic LED”), introduse de LG în urmă cu puțin peste un deceniu, fac ceva similar, dar mult mai precis, fiecare pixel funcționând ca propria sursă de iluminare.

Noile televizoare RGB LED aduc culoarea în lumea iluminării de fundal a televizoarelor LED, care până acum era bazată exclusiv pe nuanțe. Matricele de iluminare din spatele ecranului primesc capacitatea de a ilumina panoul din față cu roșu, verde sau albastru. Asta înseamnă o acuratețe a culorilor spectaculoasă, alături de o luminozitate teoretică totală capabilă să depășească televizoarele OLED.

O critică istorică adusă OLED-urilor a fost că nu sunt suficient de luminoase pentru camere bine luminate și că pixelii individuali pot suferi burn-in în cazul afișării prelungite a aceluiași conținut. Echipa WIRED de recenzii TV a observat că aceste probleme au dispărut în mare parte în ultimele generații de panouri OLED (și QD OLED), care oferă acum o luminozitate cu adevărat orbitoare.

Ceea ce promit însă RGB LED-urile este o precizie a culorilor înfricoșător de bună, pe lângă această luminozitate extremă. Ele au reușit să redea 100% din spațiul de culoare BT.2020, lucru pe care televizoarele LED din generațiile anterioare pur și simplu nu îl puteau face. Asta înseamnă că, pentru cei care urmăresc conținutul (destul de limitat), de obicei animat, care folosește această paletă extinsă de culori ar trebui să poată vedea nuanțe care anterior erau imposibil de redat.

Primele modele

Aceasta este prima generație cu adevărat relevantă de televizoare RGB LED care va ajunge la consumatori, toți marii jucători din domeniu menționați mai sus anunțând deja câte o versiune de ecran RGB LED pentru lansare în 2026.

Există și unele probleme pe care iubitorii de OLED (și producători de OLED precum LG Display) ar dori să le sublinieze, în special faptul că poate apărea o scurgere de culoare între iluminarea verde și cea albastră, ceea ce poate afecta acuratețea culorilor în utilizarea reală. În practică, aceste ecrane vor fi probabil mult mai precise decât televizoarele din generațiile anterioare. Din ceea ce membrii echipei WIRED au văzut la CES anul acesta, noile modele arată spectaculos.

Blooming-ul de culoare poate fi, de asemenea, o problemă potențială. O problemă clasică a iluminării de fundal la televizoarele LED este că, nefiind o iluminare la nivel de pixel, apare un ușor „halo” în jurul elementelor luminoase din imagine, făcând ca un fundal negru să pară ușor gri. Acest lucru este posibil și la sistemele de iluminare colorată precum RGB LED, dar ar trebui să fie mult mai puțin vizibil, deoarece culoarea folosită pentru iluminare nu este alb pur.

Conținutul care folosește pe deplin BT.2020 este greu de găsit. Asta nu este, propriu-zis, vina producătorilor de ecrane, pentru că ține în mare măsură de creatorii de conținut. Acum că ecranele de la aproape toți producătorii pot profita efectiv de spectrul extins de culoare BT.2020, este de așteptat ca tot mai mult conținut să apară în lunile și anii următori.

Momentul testelor

Realitatea este că televizoarele RGB LED sunt atât de noi încât pur și simplu nu a trecut suficient timp cu ele în casele și laboratoarele de testare specializate pentru a ști exact care vor fi problemele din lumea reală. Este nevoie de mult procesare pentru ca totul să arate bine pe ecran.

Totuși, WIRED subliniază că aceste ecrane vor fi probabil cea mai importantă tehnologie TV de nivel mediu din următorii câțiva ani, având în vedere că toți marii jucători din domeniu plănuiesc acum să adauge modele cu acest tip de iluminare de fundal.