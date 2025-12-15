Producătorul aspiratoarelor robot Roomba, iRobot, a depus cerere de protecție împotriva falimentului în Statele Unite și va fi preluat de principalul său partener de producție, Picea Robotics. Procedura se desfășoară în baza Capitolului 11 și este analizată de tribunalul de faliment din statul Delaware, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Compania a anunțat că, în urma tranzacției, iRobot va fi delistată de la bursă. Decizia vine după o perioadă prelungită de dificultăți financiare, generate de scăderea marjelor, concurența agresivă și creșterea costurilor de operare. iRobot avertizase încă din luna martie că există „îndoieli substanțiale” privind capacitatea sa de a-și continua activitatea.

Performanța financiară și presiunea concurenței

În 2024, iRobot a raportat venituri totale de aproximativ 682 de milioane de dolari. Cu toate acestea, compania a continuat să înregistreze pierderi. Principalul motiv îl reprezintă competiția tot mai puternică din partea producătorilor cu prețuri mai mici, în special din China. Printre rivalii menționați în documentele depuse la tribunal se află Ecovacs Robotics.

Deși iRobot rămâne un jucător important pe piețe-cheie precum Statele Unite și Japonia, presiunea concurențială a forțat compania să reducă prețurile produselor sale. În același timp, iRobot a fost nevoită să investească sume considerabile în actualizări tehnologice pentru a rămâne relevantă într-un segment tot mai competitiv.

Impactul tarifelor vamale

Un alt factor major care a afectat situația financiară a companiei este introducerea noilor tarife vamale impuse de Statele Unite. În mod special, un tarif de 46% aplicat importurilor din Vietnam a avut un impact semnificativ. iRobot produce în Vietnam aspiratoare destinate pieței americane.

Potrivit documentelor din instanță, aceste tarife au crescut costurile companiei cu aproximativ 23 de milioane de dolari în 2025. În același timp, ele au îngreunat planificarea pe termen lung a operațiunilor, într-un context deja marcat de incertitudine.

Datoriile și tranzacția eșuată cu Amazon

La momentul depunerii cererii de faliment, iRobot avea datorii totale de aproximativ 190 de milioane de dolari. Acestea provin în principal dintr-un împrumut contractat în 2023, utilizat pentru refinanțarea operațiunilor companiei. Împrumutul a fost accesat în perioada în care iRobot aștepta finalizarea unei achiziții de 1,4 miliarde de dolari de către Amazon.

Tranzacția cu Amazon a fost însă blocată de o investigație a autorităților europene de concurență și, ulterior, abandonată. După eșecul acordului, iRobot a început să înregistreze întârzieri la plățile către Picea Robotics.

Preluarea de către Picea Robotics

Ulterior, Picea Robotics, companie cu sediul în China și principalul partener de producție al iRobot, a achiziționat datoria companiei de la un grup de fonduri de investiții administrate de Carlyle Group. Această etapă a pregătit terenul pentru actuala preluare.

Conform planului de restructurare depus în instanță, Picea va prelua 100% din capitalul iRobot. În același timp, va anula datoria de 190 de milioane de dolari aferentă împrumutului din 2023, precum și o datorie suplimentară de 74 de milioane de dolari. Aceasta din urmă este legată de acordul de producție dintre cele două companii.

iRobot a precizat că ceilalți creditori și furnizori vor fi plătiți integral. Compania a mai transmis că procedura de faliment nu este de așteptat să afecteze funcționarea aplicației, programele pentru clienți, relațiile cu partenerii globali, lanțul de aprovizionare sau suportul pentru produsele existente.

Evoluția valorii companiei

În 2021, iRobot era evaluată la 3,56 miliarde de dolari, pe fondul cererii ridicate din perioada pandemiei. În prezent, valoarea companiei este estimată la aproximativ 140 de milioane de dolari, potrivit datelor LSEG.

Istoricul companiei

iRobot a fost fondată în 1990 de trei cercetători în robotică de la Massachusetts Institute of Technology. Inițial, compania a activat în domeniul apărării și al tehnologiei spațiale. Lansarea aspiratorului robotic Roomba, în 2002, a schimbat direcția companiei și a transformat-o într-un nume de referință pe piața produselor pentru uz casnic.

Roomba a avut un succes rapid. Potrivit companiei, iRobot deține în prezent aproximativ 42% din piața aspiratoarelor robot din Statele Unite și 65% din cea a Japoniei.

Sediul iRobot se află în Bedford, Massachusetts. Compania are 274 de angajați, conform documentelor depuse la tribunal.