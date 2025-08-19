Apple își reduce dependența față de China: Gigantul tech va produce în India toate telefoanele iPhone 17 destinate pieței americane

Compania americană Apple a început să majoreze producția de telefoane iPhone 17 la cele cinci uzine din India, inclusiv la două facilități de producție inaugurate recent, pe măsură ce își reduce dependența de China pentru modelele destinate pieței americane, a anunțat marți Bloomberg, citând surse din apropierea acestui dosar.

Potrivit surselor, Apple va produce toate cele patru modele de telefoane iPhone 17 în India, în avanpremiera lansării pe piață a acestor modele, în cursul lunii septembrie, transmite Agerpres. Aceasta înseamnă că, pentru prima dată în istoria grupului Apple, toate noile modele de iPhone, inclusiv versiunile de tip Pro, vor fi livrate de la început din țara din sudul Asiei.

Gigantul american a majorat numărul de fabrici din India care produc telefoane iPhone, după ce anterior a decis să transfere din China în India majoritatea operațiunilor de producție a acestor dispozitive destinate pieței americane, pentru a diminua impactul tarifelor vamale impuse de Trump.

Creșterea producției în India

Sursele citate de Bloomberg au dezvăluit că în cele patru luni care au trecut de la 1 aprilie anul curent, telefoane iPhone în valoare de 7,5 miliarde de dolari au fost exportate din India. Asta înseamnă o accelerare față de telefoanele iPhone cu o valoare de 17 miliarde de dolari, exportate din India pe parcursul întregului an fiscal anterior.

Expansiunea producției de telefoane iPhone în India a fost posibilă datorită noilor facilități de producție, precum cea pe care grupul Tata a construit-o la Hosur, în statul Tamil Nadu, și cea a grupului Foxconn Technology Group din apropierea aeroportului din Bangalore, care au devenit operaționale recent.

Ca dovadă a creșterii importanței grupului Tata în rândul partenerilor Apple, uzinele controlate de conglomeratul indian vor fi responsabile de aproape jumătate din producția de telefoane iPhone în India în următorii doi ani, au dezvăluit sursele.

Până acum, administrația Trump a exclus produsele electronice, precum telefoanele iPhone, de la tarifele sectoriale extinse, chiar dacă este posibil să fie vizate de taxele impuse anumitor țări. La începutul anului, președintele SUA, Donald Trump, l-a îndemnat pe directorul Apple, Tim Cook, să înceteze să mai construiască uzine în India, luând ca țintă intenția companiei americane de a-și diversifica operațiunile de producție dincolo de China.