Motorola extinde disponibilitatea platformei sale de inteligență artificială, moto AI, adăugând suport pentru mai multe limbi europene, inclusiv româna, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Primul model care va beneficia de această actualizare este motorola edge 70, lansat la nivel global și local pe 5 noiembrie. Începând de astăzi, utilizatorii acestui dispozitiv pot accesa funcțiile moto AI în noile limbi, urmând ca actualizarea să fie extinsă treptat și pe alte telefoane Motorola din diferite piețe.

Pe lângă limbile deja disponibile — engleză, spaniolă și portugheză —, moto AI poate fi acum utilizat și în germană, franceză, poloneză, română și italiană, cu o lansare completă planificată în regiunea EMEA în următoarele luni.

Moto AI integrează funcții de creativitate, productivitate și asistență inteligentă, fiind conceput pentru a optimiza experiența de zi cu zi a utilizatorilor. Printre instrumentele incluse se numără:

Photo Enhancement Engine, pentru imagini mai clare și mai expresive;

funcțiile Signature Style, Action Shot și Group Shot, dedicate fotografiilor cu aspect profesional;

instrumentele de productivitate Catch me up, Pay attention și Remember this;

precum și opțiuni creative precum Next Move, Playlist Studio și Image Studio, pentru organizarea activităților și generarea de conținut vizual.

Potrivit companiei, această actualizare face parte din strategia Motorola de a face inteligența artificială mai accesibilă și mai relevantă pentru utilizatorii din întreaga regiune EMEA.