dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
208 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Moto AI, disponibil și în limba română, începând de marți / Primul model care va beneficia de actualizare este motorola edge 70

Ștefan Munteanu
11 noiembrie 2025
Motorola-edge-70
Sursa foto: Motorola
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Motorola extinde disponibilitatea platformei sale de inteligență artificială, moto AI, adăugând suport pentru mai multe limbi europene, inclusiv româna, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Primul model care va beneficia de această actualizare este motorola edge 70, lansat la nivel global și local pe 5 noiembrie. Începând de astăzi, utilizatorii acestui dispozitiv pot accesa funcțiile moto AI în noile limbi, urmând ca actualizarea să fie extinsă treptat și pe alte telefoane Motorola din diferite piețe.

Pe lângă limbile deja disponibile — engleză, spaniolă și portugheză —, moto AI poate fi acum utilizat și în germană, franceză, poloneză, română și italiană, cu o lansare completă planificată în regiunea EMEA în următoarele luni.

Moto-ai
Sursa foto: Motorola
Moto-ai
Sursa foto: Motorola

Moto AI integrează funcții de creativitate, productivitate și asistență inteligentă, fiind conceput pentru a optimiza experiența de zi cu zi a utilizatorilor. Printre instrumentele incluse se numără:

  • Photo Enhancement Engine, pentru imagini mai clare și mai expresive;
  • funcțiile Signature Style, Action Shot și Group Shot, dedicate fotografiilor cu aspect profesional;
  • instrumentele de productivitate Catch me up, Pay attention și Remember this;
  • precum și opțiuni creative precum Next Move, Playlist Studio și Image Studio, pentru organizarea activităților și generarea de conținut vizual.

Potrivit companiei, această actualizare face parte din strategia Motorola de a face inteligența artificială mai accesibilă și mai relevantă pentru utilizatorii din întreaga regiune EMEA.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...