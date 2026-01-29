Apple depășește așteptările Wall Street: Venituri record în ultimul trimestru din 2025, impulsionate de vânzările iPhone 17

Apple a anunțat rezultate financiare peste așteptările pieței pentru trimestrul de sărbători, impulsionate de cererea ridicată pentru iPhone 17, performanța solidă a diviziei de servicii și o revenire puternică pe piața din China.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În perioada încheiată la 27 decembrie, compania a înregistrat venituri de 143,8 miliarde de dolari, în creștere cu 16% față de anul anterior, un nivel record pentru Apple. Analiștii anticipau, în medie, venituri de 138,4 miliarde de dolari, potrivit datelor Bloomberg, în timp ce compania estimase anterior o creștere cuprinsă între 10% și 12%.

Directorul general Tim Cook a declarat că vânzările de iPhone au atins „cel mai bun trimestru din istorie”, pe fondul unei cereri pe care a descris-o drept „fără precedent”, cu recorduri în toate regiunile geografice. iPhone rămâne principalul motor de venit al companiei, generând aproximativ jumătate din vânzările totale.

Rezultatele sunt analizate atent de investitori, în contextul în care Apple încearcă să demonstreze că revenirea ritmului de creștere poate fi susținută și că strategia sa în domeniul inteligenței artificiale poate ține pasul cu evoluțiile din industrie. Compania avertizase anterior că impactul tarifelor ar putea reduce rezultatele trimestriale cu aproximativ 1,4 miliarde de dolari, însă performanța din sezonul de sărbători indică o capacitate de adaptare mai bună decât anticipase piața.

Pe piața din China, Apple a raportat venituri de 25,5 miliarde de dolari, în creștere cu 38% față de anul precedent, depășind estimările analiștilor, care indicau 21,8 miliarde de dolari.

Profitul pe acțiune a ajuns la 2,84 dolari, peste estimarea medie de 2,68 dolari.

Evoluția principalelor segmente

iPhone : venituri de 85,3 miliarde de dolari, în creștere cu 23% față de anul anterior și peste estimarea de 78,3 miliarde;

: venituri de 85,3 miliarde de dolari, în creștere cu 23% față de anul anterior și peste estimarea de 78,3 miliarde; Servicii : 30 de miliarde de dolari, +14%, în linie cu așteptările pieței;

: 30 de miliarde de dolari, +14%, în linie cu așteptările pieței; Mac : 8,39 miliarde de dolari, în scădere cu 6,7%, sub estimarea de 9,13 miliarde;

: 8,39 miliarde de dolari, în scădere cu 6,7%, sub estimarea de 9,13 miliarde; iPad : 8,6 miliarde de dolari, +6,3%, peste estimarea de 8,18 miliarde;

: 8,6 miliarde de dolari, +6,3%, peste estimarea de 8,18 miliarde; Wearables, Home & Accessories: 11,5 miliarde de dolari, -2,2%, sub așteptările de 12,1 miliarde.

În ultimele luni, Apple a revenit pe prima poziție la nivel global în vânzările de smartphone-uri, depășind Samsung Electronics. Potrivit analistului Jacob Bourne de la eMarketer, menținerea acestei poziții va depinde de politica de prețuri și de dezvoltarea următoarei generații de produse, inclusiv dispozitive purtabile și un posibil iPhone pliabil.

Reacția pieței a fost temperată: acțiunile Apple au crescut cu aproximativ 1% în tranzacțiile de după închiderea bursei. De la începutul anului, titlul este în scădere cu circa 5%, comparativ cu un avans de 1,8% al indicelui S&P 500.