Realme pregătește lansarea unui smartphone cu baterie de peste 10.000 mAh / Producătorul promite o durată a bateriei de trei zile și jumătate

Realme se pregătește să lanseze unul dintre cele mai autonome smartphone-uri disponibile pe piață. Compania va prezenta pe 29 ianuarie, în India, modelul P4 Power, echipat cu o baterie de 10.001 mAh.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit The Verge, noul dispozitiv marchează trecerea de la prototipurile prezentate anterior de Realme, cu baterii de 10.000 mAh și 15.000 mAh, la un produs comercial. Producătorul susține că telefonul poate oferi până la trei zile și jumătate de utilizare ușoară cu o singură încărcare. Estimarea este considerată plauzibilă în contextul în care telefoane cu baterii mai mici, precum Oppo Find X9 Pro, cu 7.500 mAh, pot atinge autonomii de două până la trei zile în utilizare reală.

Pe lângă capacitatea mare a bateriei, P4 Power suportă și încărcare inversă la 27 W, suficient de rapidă pentru a permite folosirea telefonului ca baterie externă pentru alte dispozitive.

Deși pe piață există telefoane cu baterii comparabile, acestea sunt rare în această categorie de dimensiuni. Modelul Realme cântărește 218 grame și are un profil relativ subțire, performanță posibilă datorită utilizării unei baterii pe bază de siliciu-carbon.

P4 Power se apropie ca specificații de Honor Power 2, un model disponibil exclusiv în China, care are o baterie de 10.080 mAh, o grosime de 8 mm și o greutate de 216 grame. Diferența majoră este însă disponibilitatea: lansarea în India face ca noul telefon Realme să fie mult mai accesibil pe piețele internaționale.