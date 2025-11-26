Huawei tocmai a lansat seria Mate 80 în China, iar modelul de top – Mate 80 Pro Max – se remarcă prin ecranul OLED cu două straturi care, potrivit Huawei, poate atinge o luminozitate maximă fără precedent, de 8.000 de niți, relatează The Verge.

Telefoanelor Mate 80 li se alătură un nou model pliabil Mate X7, cu protecție IP59 împotriva prafului.

Există patru telefoane Mate 80, dar Pro Max este cu siguranță cel mai interesant. Ecranul său OLED cu două straturi de 6,9 inci este considerat a fi excepțional de luminos, atingând până la 8.000 de niți — mai mult decât cei 7.000 de niți cu care se mândrește Realme în recentul său GT 8 Pro și cu mult peste cei 3.300 de niți revendicați de Pixel 10 Pro.

Totuși, trebuie făcută o precizare importantă: valorile maxime de luminozitate reflectă doar cât de luminoasă poate fi o parte a ecranului în anumite condiții și nu reflectă neapărat utilizarea în lumea reală. Dar asta înseamnă totuși că vă puteți aștepta ca acest ecran să fie mai luminos decât majoritatea, ceea ce este important dacă locuiți într-o zonă mai însorită, iar Huawei afirmă că și contrastul ar trebui să fie excelent.

Toate telefoanele Mate 80 au trecut la ecrane plate și rame dreptunghiulare, continuând o tendință care a determinat aproape toate companiile de telefoane să renunțe la ecranele curbate. Designul este interesant, cu un cerc proeminent pe partea din spate pentru a evidenția locul unde se află bobinele de încărcare wireless ale telefonului, care se combină cu modulul rotund al camerei pentru a semăna cu cifra opt.

Cele trei telefoane sunt alimentate de cipurile Kirin ale Huawei și au până la 20 GB de RAM în Mate 80 RS Ultimate Design, care este în mare parte același telefon ca Pro Max, dar cu câteva îmbunătățiri de design pentru a justifica un preț și mai mare.

În mod curios, Huawei nu și-a urmat rivalii interni în cursa bateriilor mari, limitându-se la o capacitate relativ modestă de 6.000 mAh în Pro Max. Camerele rămân însă un punct forte, cu lentile periscopice duble în modelul de top, plus suport pentru un kit suplimentar de extindere teleobiectiv, care pare să fie la modă în aceste zile.

Noul Mate X7 pliabil, rivalul Huawei pentru Galaxy Z Fold, a fost de asemenea anunțat. Cea mai mare îmbunătățire este protecția IP58 și IP59 împotriva prafului și a apei, aproape egalând protecția IP68 împotriva prafului a Pixel 10 Pro Fold. De asemenea, a fost îmbunătățit cu o baterie mai mare de 5.600 mAh, ecrane mai mari și îmbunătățirile obișnuite ale specificațiilor chipsetului și camerei.

Aceasta a fost o lansare importantă pentru Huawei. Pe lângă cele cinci telefoane, compania a anunțat noi produse din gama ceasurilor inteligente, tabletelor, laptopurilor, căștilor, televizoarelor și routerelor. Toate sunt disponibile doar în China pentru moment, deși unele produse vor fi probabil lansate la nivel internațional în viitor, în număr limitat.