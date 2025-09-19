dark
FOTO Noile iPhone 17 au probleme la sistemul de camere / Unele fotografii pot avea mici porțiuni negre pe ele

Daniel Simion
19 septembrie 2025
Telefoane iPhone 17 Pro
Sursa foto: JUSTIN SULLIVAN / Getty images / Profimedia
Apple pregătește o actualizare de software prin care să remedieze o problemă descoperită de un jurnalist CNN. În review-ul său pentru iPhone Air și iPhone 17 Pro Max, Henry Casey a descoperit o defecțiune la sistemul de camere al celor două telefoane.

Fotografiile realizate de Casey au fost de la un concert la care acesta a participat iar, analizând fotografiile, a remarcat ceva ciudat. El a spus că, la fiecare 10 imagini, una este coruptă, unde apar „mici porțiuni înnegrite, inclusiv cutii și părți de mâzgăleli albe” care au apărut pe panoul cu LED-uri la eveniment.

Defect pe iPhone Air. Sursa foto: Henry Casey / CNN
Defect pe iPhone 17 Pro Max. Sursa foto: Henry Casey / CNN

Un purtător de cuvânt al Apple a declarat pentru CNN că acest lucru este „ceva care se poate întâmpla în cazuri foarte rare, atunci când un afișaj de lumină LED este extrem de luminos și strălucește direct în cameră”. Apple susține că a identificat o soluție pe care o va lansa într-o actualizare software viitoare.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

