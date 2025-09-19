FOTO Noile iPhone 17 au probleme la sistemul de camere / Unele fotografii pot avea mici porțiuni negre pe ele

Apple pregătește o actualizare de software prin care să remedieze o problemă descoperită de un jurnalist CNN. În review-ul său pentru iPhone Air și iPhone 17 Pro Max, Henry Casey a descoperit o defecțiune la sistemul de camere al celor două telefoane.

Fotografiile realizate de Casey au fost de la un concert la care acesta a participat iar, analizând fotografiile, a remarcat ceva ciudat. El a spus că, la fiecare 10 imagini, una este coruptă, unde apar „mici porțiuni înnegrite, inclusiv cutii și părți de mâzgăleli albe” care au apărut pe panoul cu LED-uri la eveniment.

Un purtător de cuvânt al Apple a declarat pentru CNN că acest lucru este „ceva care se poate întâmpla în cazuri foarte rare, atunci când un afișaj de lumină LED este extrem de luminos și strălucește direct în cameră”. Apple susține că a identificat o soluție pe care o va lansa într-o actualizare software viitoare.