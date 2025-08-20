Google a lansat seria de smartphone-uri Pixel 10 / Ce noutăți aduc cele patru modele / Procesorul Tensor G5, primul construit de TSMC, în loc de Samsung

În cadrul unui nou eveniment Made by Google, gigantul american a lansat noua serie de smartphone-uri Pixel 10, transmite News.ro.

Noua serie este compusă din patru modele, de la cel mai ieftin la cel mai scump: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL şi Pixel 10 Pro Fold.

Pentru aceasta, Google foloseşte chipset-ul Tensor G5 – primul construit de TSMC în loc de Samsung – care este aşteptat să aducă un spor notabil de performanţă faţă de versiunea anterioară.

Noul procesor va face pereche cu 16GB de memorie RAM şi între 128GB şi 1TB spaţiu de stocare.

Pixel 10 Pro şi Pixel 10 Pro XL vor avea ecrane de 6,3 respectiv 6,8 inch, cu 120Hz şi o luminozitate maximă de 3.300 de niţi.

Cele două vor beneficia şi de baterii mai mari, de 4,870 mAh şi 5,200 mAh. Diferenţele nu sunt foarte mari şi rămâne de văzut dacă se vor simţi în ceea ce priveşte autonomia.

Ambele modele sunt compatibile Qi2. Modelul Pro se încarcă wireless cu 15W, în timp ce Pro XL cu 25W.

Cele două modele Pro vor avea acelaşi setup foto, cu camere de 50MP, 48MP ultrawide şi 48MP tele – toate făcute de Sony.

În premieră, versiunea de bază Pixel 10 va avea trei camere, beneficiind acum şi de aportul unei camere tele, care face posibilă o mărire optică 5X.

Acest model are un ecran OLED de 6,3 inch şi o baterie de 4.970 mAh.

Pixel 10 Pro Fold va trece la un ecran extern puţin mai mare, de 6,4 inch, în vreme ecranul intern rămâne de 8 inch, ca anul trecut.

Spre deosebire de noile pliabile Samsung, cel de la Google nu aduce îmbunătăţiri semnificative în privinţa dimensiunilor, având, în continuare, 258g şi 10,8 mm când este pliat.

În schimb, acesta beneficiază de certificarea IP68, care garantează rezistenţa sporită la apă şi praf. Cele două ecrane din dotare măsoară 6,4 inch respectiv 8 inch.

Sistemul foto de pe Pixel 10 Pro Fold va fi compus dintr-o cameră principală de 48MP, una ultrawide de 10,5 MP şi una tele de 10,8 MP cu 5X zoom optic.

Pixel 10, Pixel 10 Pro şi Pixel 10 Pro XL sunt disponibile deja pentru precomandă, la preţuri începând de la 4.500 de lei, 5.500 lei şi 6.500 lei.