HANDS-ON FOTO Cum arată și ce îmbunătățiri aduc noile Galaxy S25 FE și Tab S11, dezvăluite oficial de Samsung înainte de târgul IFA de la Berlin

Noile iterații din gamele de smartphones și tablete de la Samsung au fost prezentate la Berlin, înainte de târgul de tehnologie IFA 2025. Noul Samsung Galaxy S25 FE, dar și noua serie de tablete Samsung Galaxy Tab S11 și S11 Ultra au fost prezentate jurnaliștilor de tech din întreaga lume.

TechRider.ro a participat la primul hands-on cu noile dispozitive produse de sud-coreeni și a avut ocazia să interacționeze cu ele.

Galaxy S25 FE este disponibil în patru culori

Samsung a lansat cel mai accesibil model al seriei de telefoane Galaxy S, anume S25 FE (Fan Edition), iar primele impresii sunt promițătoare. Designul este unul simplu și uniform, cu o paletă de culori destul de largă: Icyblue, Jetblack, Navy și White. Ecranul, un panou Dynamic AMOLED 2X de 6,7 inch și o rată de refresh de 120Hz, este aproape edge-to-edge, cu marginea de jos o idee mai groasă decât cea de sus. Nu este o diferență notabilă, dar un om atent la detalii va observa.

Modulul de camere-spate este compus din trei unități:

cameră ultra-wide de 12 MP (f/2.2, FOV 123˚);

(f/2.2, FOV 123˚); cameră wide de 50 MP (f/1.8 și stabilizare optică);

(f/1.8 și stabilizare optică); cameră telefoto de 8 MP (f/2.4, zoom optic 3x și stabilizare optică);

(f/2.4, zoom optic 3x și stabilizare optică); cameră frontală de 12 MP (f/2.2, capabilă de filmări 4k@60fps).

Toate acestea sunt controlate de aplicația de camere instalată pe o interfață de utilizare OneUI 8.0, primul telefon Samsung care să vină dotat din fabrică cu această versiune. Schimbările vizuale sunt mici, deoarece marile diferențe sunt în adâncime.

Acestea includ cele mai recente și îmbunătățite funcții Galaxy AI pe care Samsung le oferă. Printre ele se numără agenți AI multimodali, capabili să proceseze comenzi vocale, tactile și vizuale. Sistemul Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) oferă stocare criptată specifică aplicațiilor, asigurând protecția datelor utilizatorilor.

Bateria lui S25 FE, cea mai mare din seria Galaxy S

O altă surpriză plăcută constă în departamentul baterie, unde putem spune că S25 FE excelează în comparație chiar cu frații săi de gamă. Noul smartphone vine echipat cu o baterie de 4.900 mAh, cea mai mare oferită pe un dispozitiv din seria Galaxy S, dar și cu încărcare de 45W pe fir și 15W wireless. Este un pas pe drumul cel bun, ținând cont că cel mai scump dispozitiv al lor, Galaxy Z Fold7, vine cu o baterie mai mică (4.400 mAh) și încărcare pe fir de doar 25W, iar competiția chineză oferă încărcare de până la 100W pe fir.

Surprizele sunt și mai puțin plăcute, întrucât procesorul este unul de producție internă, un Exynos 2400 pe 4 nm. În zona de teste, telefonul s-a mișcat îndeajuns de bine, păstrând o fluiditate constantă a ecranului și a aplicațiilor. Chiar dacă a fost ținut în mână de atâția jurnaliști, performanța termică a telefonului este una bună, datorită unei creșteri cu 10% a camerei de vapori pentru răcirea activă.

Galaxy Tab S11 Ultra are un S Pen regândit

La evenimentul de lansare a fost prezentă și noua serie de tablete a sud-coreenilor, Galaxy Tab S11 și S11 Ultra. Modelul Ultra țintește să se lupte cu cele mai puternice modele de iPad ale Apple, și putem spune că s-a apropiat foarte mult de modelele din Cupertino.

Modulul de camere este compus dintr-o unitate principală, de 13 MP (f/2.0), capabilă de filmări 4K@30fps, și una ultra-wide de 8 MP (f/2.2). În opinia mea, cea mai importantă cameră este cea față, pentru că această tabletă este gândită mai degrabă, pe lângă vizualizarea de media, pentru muncă sau școală, nu pentru fotografii. Astfel, unitatea-față este un ultra-wide de 12 MP (f/2.4), capabilă la rândul său de filmări 4K@30fps.

Noul Tab S11 Ultra dispune de un ecran impresionant de 14,6 inch într-un format 16:10, de tehnologie Dynamic AMOLED 2X. Luminozitatea maximă ajunge la 1.600 de niți, iar frecvența de 120Hz a panoului face navigarea pe internet foarte fluidă.

Baterie de 11.600 mAh pentru Tab S11 Ultra

Tableta poate fi împerecheată cu o tastatură marca Samsung, dar și cu un S Pen mai subțire și mai ușor de folosit. Tastatura este bună, iar click-ul tastelor este, după părerea mea, fix ce trebuie: nu sunt prea gălăgioase, dar au și o cursă îndeajuns de lungă.

Un punct forte al acestei tablete este bateria, un modul Li-Po (litiu-polimer) de 11.600 mAh capabilă să se încarce cu 45 W pe fir, ceea ce ar trebui să asigure sesiuni îndelungate de vizualizare de filme și videoclipuri. Aceasta alimentează un chipset Mediatek Dimensity 9400+ pe 3 nm, care este responsive și se mișcă fluid.

Prețuri și disponibilitate

Samsung a anunțat că noile dispozitive sunt disponibile pentru comandă. Pe site-ul oficial Samsung România, prețurile pentru Galaxy S25 FE sunt:

128 GB stocare, 8 GB RAM – 3.799 de lei ;

– ; 256 GB stocare, 8 GB RAM – 4.099 de lei ;

– ; 512 GB stocare, 8 GB RAM – TBC.

Totodată, site-ul Samsung România anunță că prețurile pentru tableta Galaxy Tab S11 Ultra sunt:

256 GB stocare , 12 GB RAM – 6.799 de lei ;

, – ; 512 GB stocare , 12 GB RAM – 7.399 de lei ;

, – ; 1TB stocare, 12 GB RAM – 8.949 de lei.