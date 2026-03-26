Compania chineză HONOR a anunțat lansarea pe piața din România a modelului HONOR 600 Lite, un smartphone din segmentul accesibil care integrează o serie de specificații întâlnite, de regulă, pe modele mai scumpe, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Conform companiei, dispozitivul este echipat cu o cameră principală de 108 MP și o baterie cu capacitatea de 6.520 mAh. Telefonul este disponibil în trei variante de culoare (verde, gri și negru), la un preț de lansare de 2.199 lei.

În segmentul de preț în care este poziționat HONOR 600 Lite, telefonul va rivaliza cu modele precum Samsung Galaxy A55 5G, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Realme 12 Pro și Motorola Edge 40 Neo.

Construcție metalică și ecran AMOLED

HONOR 600 Lite utilizează o carcasă unibody din aluminiu, realizată printr-un proces de fabricație denumit „vacuum forging”. Producătorul susține că acest tip de construcție este rar întâlnit în această categorie de preț, unde predomină materialele plastice.

Telefonul are o grosime de 7,34 mm și cântărește aproximativ 180 de grame. Ecranul este un panou AMOLED de 6,6 inci, cu rezoluție 1.5K și margini reduse. Luminozitatea maximă declarată ajunge la 6.500 de niți, în anumite condiții.

Dispozitivul a obținut certificare SGS pentru rezistență la cădere și compresie, iar producătorul menționează că ar putea rezista la căderi de până la 1,8 metri, în condiții de test.

Cameră de 108 MP și acces rapid

Camera principală de 108 MP este însoțită de un buton dedicat pentru acces rapid. Acesta permite deschiderea aplicației foto printr-o apăsare și inițierea înregistrării video prin apăsare prelungită.

Telefonul include și funcții software pentru editare foto, inclusiv filtre inspirate din fotografia pe film.

Autonomie și hardware

Bateria de 6.520 mAh este certificată de TÜV Rheinland, iar compania estimează o autonomie de până la 48 de ore, în condiții de test. Dispozitivul suportă încărcare rapidă de 45W.

La nivel de hardware, HONOR 600 Lite este echipat cu procesor MediaTek Dimensity 7100 Elite, alături de 8 GB RAM și 256 GB spațiu de stocare. Prin funcția RAM Turbo, memoria poate fi extinsă virtual până la echivalentul a 16 GB.

Funcții software bazate pe AI

Modelul rulează MagicOS 10 și include mai multe funcții bazate pe inteligență artificială, printre care:

Circle to Search, pentru identificarea conținutului de pe ecran

AI Summary, pentru rezumarea textelor

AI Writing, pentru asistență la redactare

AI Voice Cloning Detection, pentru identificarea apelurilor suspecte

Disponibilitate

HONOR 600 Lite este disponibil prin partenerii autorizați din România. Pentru dispozitivele achiziționate și activate până la 30 iunie 2026, utilizatorii pot beneficia de un serviciu de protecție care include o reparație gratuită pentru ecran și capacul spate, în decurs de 12 luni de la activare.